Кровать, розетка и ТВ: женщина показала "мини-квартиру" шириной в 40 см за $1 в день (видео)

В мегаполисах КНР нехватка доступного жилья стала проблемой для многих жителей. Одна женщина решила поискать недорогую комнату, но была поражена увиденными удобствами и размерами помещения.

Китаянка не смогла поверить, что ширина между стенами съемной площади составляла всего 40 сантиметров. Соответствующие кадры с поисками жилья автор поста разместила в Reddit.

Ролик стал популярным — набрал почти 49 тыс. реакций на платформе. На кадрах показана арендованная комната, которая больше напоминает узкую нишу в стене, чем пригодную площадь для проживания.

Весь "интерьер" составляет узкая кровать, которая занимает почти всю длину "комнаты", розетка и телевизор, прикрученный сбоку. Мужчина в видео методом проб демонстрирует, как именно надо "залезать" в это пространство: сначала боком, потом прижимаясь к стене, избегая любого резкого движения.

За сутки проживания здесь нужно заплатить эквивалент одного доллара — сумма привлекательная, но условия вызывают сомнения. Китаянка говорит, что большинство посетителей, по словам риелторов, впервые видят такие пространства, а реакция всегда одинаковая — шок и нервный смех.

Несмотря на это, владелица такого помещения говорит, что спрос на жилье является высоким. Некоторые владельцы честно и прямо говорят, что это "временное убежище", а не полноценная квартира.

Реакция соцсетей

На Reddit это видео вызвало горячие дискуссии среди пользователей. Одни видят в мини-комнатах временное жилье, а другие говорят, что такие форматы унижают человека и не должны существовать.

Наибольшее одобрение получили следующие реплики:

"Эта комната не больше камеры хранения багажа";

"Место, где человек перестает быть человеком";

"Слушайте, да это гроб, а не комната";

"Ей Богу, это просто невозможно. Лучше уж поискать что-то приличное".

