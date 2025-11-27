Ліжко, розетка та ТВ: жінка показала "мініквартиру" шириною в 40 см за $1 в день (відео)

У мегаполісах КНР нестача доступного житла стала проблемою для багатьох мешканців. Одна жінка вирішила пошукати недорогу кімнату, але була вражена побаченими зручностями та розмірами помешкання.

Китаянка не змогла повірити, що ширина між стінами зйомної площі складала лише 40 сантиметрів. Відповідні кадри з пошуками житла авторка посту розмістила в Reddit.

Ролик став популярним — набрав майже 49 тис. реакцій на платформі. На кадрах показано орендовану кімнату, яка більше нагадує вузьку нішу в стіні, ніж придатну площу для проживання.

Увесь "інтер’єр" становить вузьке ліжко, яке займає майже всю довжину "кімнати", розетка і телевізор, прикручений збоку. Чоловік у відео методом спроб демонструє, як саме треба "залазити" в цей простір: спершу боком, потім притискаючись до стіни, уникаючи будь-якого різкого руху.

За добу проживання тут потрібно заплатити еквівалент одного долара — сума приваблива, але умови викликають сумніви. Китаянка каже, що більшість відвідувачів, зі слів рієлторів, уперше бачать такі простори, а реакція завжди однакова — шок та нервовий сміх.

Попри це, власниця такого приміщення говорить, що попит на помешкання є високим. Деякі власники чесно та прямо говорять, що це "тимчасовий притулок", а не повноцінна квартира.

Реакція соцмереж

На Reddit це відео викликало гарячі дискусії серед користувачів. Одні бачать у мінікімнатах тимчасове житло, а другі кажуть, що такі формати принижують людину та не повинні існувати.

Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Ця кімната не більше за камеру зберігання багажу";

"Місце, де людина перестає бути людиною";

"Слухайте, та це труна, а не кімната";

"Їй Богу, це просто неможливо. Краще вже пошукати щось пристойне".

