Дівчина показала свою мініатюрну квартиру, де помістилося все необхідне (відео)

азійська дівчина живе в крихітній квартирі
Дівчина живе в крихітній квартирі з котом | Фото: колаж Фокус

Дівчина-азійка живе в маленькій квартирі-студії разом з чотирилапим другом. Вона показала свою рутину на камеру, проте далеко не всім це сподобалося.

Авторка відео поділилася кадрами свого крихітного житла в TikTok. Видно, що буквально в одній кімнаті вона спить, готує їсти та проводить вільний час.

Ба більше, тут також живе котик.

В одному трихвилинному відео дівчина показала, як зранку збирається на роботу, а згодом цілий день до вечора проводить в офісі.

Дівчина живе в крихітній квартирі

Ролик азійки набрав понад два мільйони переглядів та низку обурливих коментарів від користувачів мережі.

Крихітна квартира дівчини
Крихітна квартира дівчини
Фото: Скріншот TikTok
кіт
Чотирилапий друг дівчини
Фото: Скріншот TikTok

Критика маленької квартири

Користувачі мережі в першу чергу звернули увагу на комфорт кота. Питали також, де ж ділася ванна кімната:

  • "Немає вікон, немає свіжого повітря для кота. Кого хвилює їжа. Подбайте про свого кота".
  • "Люди, якщо ви бачите інші епізоди, є вікно для вентиляції, але вона його закриває, щоб кіт не стрибав. Вона також виводить свого кота на прогулянку у вільний час. Вони не бідні, вони живуть задоволено. Хоча це таке маленьке місце, у них є дах над головою. Для тих, хто не розуміє, вона приїхала з рідного міста на роботу, а тепер вона в іншому місті з високою орендною платою. Вона щойно почала працювати, тому поки що це все, що вона може собі дозволити. Тож не засуджуйте. Просто моліться за неї".
  • "Де туалет?".
  • "Всі ці люди говорять про кота! Добре!! А як щодо бідної жінки, вона живе в цій маленькій квартирі, сподіваюся, що Бог дасть вам краще місце і буде добре вам і вашому коту. Гарного дня".
  • "Ви виходите зі своїм котом на вулицю?".
Дівчина ніяк не відреагувала на критику, продовживши показувати свою рутину. Судячи з інших відео, ванна кімната розташована в тій же будівлі.

