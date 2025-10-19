Дівчина показала свою мініатюрну квартиру, де помістилося все необхідне (відео)
Дівчина-азійка живе в маленькій квартирі-студії разом з чотирилапим другом. Вона показала свою рутину на камеру, проте далеко не всім це сподобалося.
Авторка відео поділилася кадрами свого крихітного житла в TikTok. Видно, що буквально в одній кімнаті вона спить, готує їсти та проводить вільний час.
Ба більше, тут також живе котик.
В одному трихвилинному відео дівчина показала, як зранку збирається на роботу, а згодом цілий день до вечора проводить в офісі.
Ролик азійки набрав понад два мільйони переглядів та низку обурливих коментарів від користувачів мережі.
Критика маленької квартири
Користувачі мережі в першу чергу звернули увагу на комфорт кота. Питали також, де ж ділася ванна кімната:
- "Немає вікон, немає свіжого повітря для кота. Кого хвилює їжа. Подбайте про свого кота".
- "Люди, якщо ви бачите інші епізоди, є вікно для вентиляції, але вона його закриває, щоб кіт не стрибав. Вона також виводить свого кота на прогулянку у вільний час. Вони не бідні, вони живуть задоволено. Хоча це таке маленьке місце, у них є дах над головою. Для тих, хто не розуміє, вона приїхала з рідного міста на роботу, а тепер вона в іншому місті з високою орендною платою. Вона щойно почала працювати, тому поки що це все, що вона може собі дозволити. Тож не засуджуйте. Просто моліться за неї".
- "Де туалет?".
- "Всі ці люди говорять про кота! Добре!! А як щодо бідної жінки, вона живе в цій маленькій квартирі, сподіваюся, що Бог дасть вам краще місце і буде добре вам і вашому коту. Гарного дня".
- "Ви виходите зі своїм котом на вулицю?".
Дівчина ніяк не відреагувала на критику, продовживши показувати свою рутину. Судячи з інших відео, ванна кімната розташована в тій же будівлі.
