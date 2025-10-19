Дівчина показала свою мініатюрну квартиру, де помістилося все необхідне (відео)

Дівчина-азійка живе в маленькій квартирі-студії разом з чотирилапим другом. Вона показала свою рутину на камеру, проте далеко не всім це сподобалося.

Авторка відео поділилася кадрами свого крихітного житла в TikTok. Видно, що буквально в одній кімнаті вона спить, готує їсти та проводить вільний час.

Ба більше, тут також живе котик.

В одному трихвилинному відео дівчина показала, як зранку збирається на роботу, а згодом цілий день до вечора проводить в офісі.

Дівчина живе в крихітній квартирі

Ролик азійки набрав понад два мільйони переглядів та низку обурливих коментарів від користувачів мережі.

Крихітна квартира дівчини Фото: Скріншот TikTok Чотирилапий друг дівчини Фото: Скріншот TikTok

Критика маленької квартири

Користувачі мережі в першу чергу звернули увагу на комфорт кота. Питали також, де ж ділася ванна кімната:

"Немає вікон, немає свіжого повітря для кота. Кого хвилює їжа. Подбайте про свого кота".

"Люди, якщо ви бачите інші епізоди, є вікно для вентиляції, але вона його закриває, щоб кіт не стрибав. Вона також виводить свого кота на прогулянку у вільний час. Вони не бідні, вони живуть задоволено. Хоча це таке маленьке місце, у них є дах над головою. Для тих, хто не розуміє, вона приїхала з рідного міста на роботу, а тепер вона в іншому місті з високою орендною платою. Вона щойно почала працювати, тому поки що це все, що вона може собі дозволити. Тож не засуджуйте. Просто моліться за неї".

"Де туалет?".

"Всі ці люди говорять про кота! Добре!! А як щодо бідної жінки, вона живе в цій маленькій квартирі, сподіваюся, що Бог дасть вам краще місце і буде добре вам і вашому коту. Гарного дня".

"Ви виходите зі своїм котом на вулицю?".

Відео дня

Дівчина ніяк не відреагувала на критику, продовживши показувати свою рутину. Судячи з інших відео, ванна кімната розташована в тій же будівлі.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українка розповіла про свій досвід проживання за Полярним колом.

Українці доводять до ладу гнилу хату в селі за $6500. Аліна та Руслан Хлєбко вирішили реставрувати дерев'яний будинок в селі на Черкащині.

Крім того, пара купила будинок у Павлограді, проте територія була буквально завалена сміттям, через що власниця розридалася.