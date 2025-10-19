Девушка показала свою миниатюрную квартиру, где поместилось все необходимое (видео)
Девушка-азиатка живет в маленькой квартире-студии вместе с четвероногим другом. Она показала свою рутину на камеру, однако далеко не всем это понравилось.
Автор видео поделилась кадрами своего крошечного жилья в TikTok. Видно, что буквально в одной комнате она спит, готовит еду и проводит свободное время.
Более того, здесь также живет котик.
В одном трехминутном видео девушка показала, как утром собирается на работу, а затем целый день до вечера проводит в офисе.
Ролик азийки набрал более двух миллионов просмотров и ряд возмутительных комментариев от пользователей сети.
Критика маленькой квартиры
Пользователи сети в первую очередь обратили внимание на комфорт кота. Спрашивали также, где же делась ванная комната:
- "Нет окон, нет свежего воздуха для кота. Кого волнует еда. Позаботьтесь о своей кошке".
- "Люди, если вы видите другие эпизоды, есть окно для вентиляции, но она его закрывает, чтобы кот не прыгал. Она также выводит своего кота на прогулку в свободное время. Они не бедны, они живут с удовольствием. Хотя это такое маленькое место, у них есть крыша над головой. Для тех, кто не понимает, она приехала из своего родного города на работу, а теперь она в другом городе с высокой арендной платой. Она только начала работать, поэтому пока это все, что она может себе позволить. Так что не осуждайте. Просто молитесь за нее".
- "Где туалет?"
- "Все эти люди говорят о коте! Хорошо!!! А как насчет бедной женщины, она живет в этой маленькой квартире, надеюсь, что Бог даст вам лучшее место и будет хорошо вам и вашему коту. Хорошего дня".
- "Вы выходите со своим котом на улицу?".
Девушка никак не отреагировала на критику, продолжив показывать свою рутину. Судя по другим видео, ванная комната расположена в том же здании.
