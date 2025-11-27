"Было страшно": пара купила и отремонтировала гуцульскую хату в Карпатах (фото)

Супруги айтишники Юра и Наташа Машковы приобрели старый дом в Карпатах, где планировали провести косметический ремонт. Впоследствии семья решила полностью обновить дом и провести реновацию помещения.

Пара говорит, что изначально они планировали купить квартиру в Киеве, но хата — "это больше про эмоции", ведь теперь у них есть место, куда "можно приехать и провести время с друзьями и семьей". Об этом Машковы рассказали в интервью The Village.

В 2023-м супруги решили приобрести домик, но не в Харькове или Киеве. Их выбор пал на помещение в горах, которое довольно быстро нашли и которое обоим пришлось по душе.

"В 2022-м вкладываться в любую недвижимость было страшно, поэтому решили еще поездить и поискать варианты. Через год поехали отдохнуть в горы и случился метч: мы остановились в домике мужчины, который покупает дома и реставрирует их, а потом продает или сдает. Разговорились с ним и решили, что наш дом должен быть в Карпатах", — рассказывают Машковы.

Наталья говорит, что именно крыша, сделанная из гонтов [кровля в виде тонких деревянных дощечек — ред.] является лучшей частью дома. Впоследствии они признают, что дом уже имел ремонт — вода и канализация, дорога к дому и утепленное помещение.

Пара говорит, что ремонт делали потихоньку и на многих вещах экономили, хотя Машковы планировали просто косметический ремонт обновить стены, доутеплить фасад и пол, докупить мебель. Однако по совету друзей-дизайнеров сделать полный ремонт нескольких комнат, ванны и кухни.

Спальня в доме в горах Фото: The Village Украина

"Когда собрались с друзьями на Новый год, сидели чуть ли не на головах друг у друга: шутили, что выглядим, точно как на фотографиях своих родителей в хрущевках", — рассказывает Наташа. Сама кухня была площадью около 9 м2, половину которых занимала печка. Два окошка были настолько маленькими (и неудобно расположены), что взгляд всегда падал в потолок или стену под ней. Когда приехали друзья, возник первый же вопрос: "А где в этом доме тусоваться?" Так и предложили сделать из него спальню, а саму кухню перенести в другое место и соединить с комнатой-столовой. Это была самая глобальная идея, с которой и начался большой ремонт", — говорят Машковы.

Пара признается, что если выбирать между тем, чтобы построить дом с нуля или отстроить старый, то они "за первый вариант, ведь это дешевле". В конце концов ремонт дошел до этапа, когда пришлось поднимать дом домкратом.

"Сам дом старый, и когда начали "вскрывать" стены, увидели, что все сгнило, а деревянный пол просто лежал на голой земле. Поняли, что надо поднимать дом, менять балки, перестилать пол", — рассказывает Юрий.

Машковы все же хотели сохранить аутентичный стиль дома: с одной стороны дома удалось сохранить старинный брус (одна из старейших деталей дома), оригинальные стены и столетние брусья внутри здания. Однако именно крыша была самым уязвимым местом дома, ведь сделана из старого дерева, а часть покрытия просто отпала.

Отремонтированная кухня в доме Фото: The Village Украина

Впоследствии длительное время, вспоминают Машковы, заняла сантехника. Почти все ремонтные работы пара делегировала рабочим, а особенно сложной в этом случае стала логистика — нужны были стройматериалы и доставка к месту.

После всех "приключений" с ванной самым большим курьезом стала установка кранов. Наташа говорит, что сейчас "у нас одинаково перепутаны краны: из "холодного" течет горячая вода, а из "горячего" — холодная, но она хотя бы есть".

Сам ремонт продлился с апреля 2024 до лета 2025 года. Сами Машковы приезжали в Карпаты и жили в доме на время отпуска, еще когда не было сделано ремонта. После завершения всех работ они решили сдавать дом.

"Превращать это в бизнес не хотим, но если можно отбить немножко денег за ремонт и содержание дома, то почему бы и нет? Первые гости заехали 31 октября — на самом деле это не прям незнакомцы, а друзья друзей, поэтому сдавать им домик не так стрессово. Сам дом сдаем на несколько дней, поэтому за две недели у нас побывали семь разных компаний", — отмечают супруги.

Дом Машковых после ремонта Фото: The Village Украина

Пока супруги живут в Киеве и ездят в горы скорее на отдых, чтобы поменять картинку. Юра переехал бы в горы хоть сейчас, потому что говорит, что просто "нагулялся и хочу более спокойной жизни, но Наташа еще не готова".

Сейчас рассматривает переезд, если в столице начнутся снова начнутся блэкауты на 12-14 часов. Наталья же говорит, что ее к смене места жительства могут повлиять усиление обстрелов со стороны РФ.

"После рождения сына я стала более тревожной: во время тревог постоянно выхожу в коридоры с ребенком и пережидаю обстрелы там. В укрытие мы не ходим, потому что с маленьким ребенком и двумя собаками — это нереально. Пока соберем всех, баллистика уже может и прилететь", — резюмирует женщина.

