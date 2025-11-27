"Було лячно": пара купила та відремонтувала гуцульську хату в Карпатах (фото)

Подружжя айтівців Юра й Наталка Машкови придбали старий будинок у Карпатах, де планували провести косметичний ремонт. Згодом сім'я вирішила повністю оновити будинок і провести реновацію помешкання.

Пара говорить, що спочатку вони планували купити квартиру в Києві, але хата — "це більше про емоції", адже тепер у них є місце, куди "можна приїхати й провести час із друзями та сім’єю". Про це Машкови розповіли в інтерв'ю The Village.

У 2023-му подружжя вирішило придбати хатину, але не в Харкові чи Києві. Їхній вибір впав на помешкання в горах, яке доволі швидко знайшли і яке обом припало до душі.

"У 2022-му вкладатися в будь-яку нерухомість було лячно, тому вирішили ще поїздити й пошукати варіанти. За рік поїхали відпочити в гори й стався метч: ми зупинилися в будиночку чоловіка, який купує хати й реставрує їх, а потім продає чи здає. Розговорилися з ним і вирішили, що наш будинок має бути в Карпатах", – розповідають Машкови.

Відео дня

Наталя каже, що саме дах, зроблений із гонти [покрівля у вигляді тонких дерев’яних дощечок — ред.] є найкращою частиною дому. Згодом вони визнають, що дім уже мав ремонт — вода і каналізація, дорога до дому та утеплене приміщення.

Пара говорить, що ремонт робили потихеньку й на багатьох речах економили, хоча Машкови планували просто косметичний ремонт оновити стіни, доутеплити фасад і підлогу, докупити меблі. Однак за порадоб друзів-дизайнерів зробити повний ремонт кількох кімнат, ванни та кухні.

Спальня у будинку в горах Фото: The Village Україна

"Коли зібралися з друзями на Новий рік, сиділи мало не на головах одне в одного: жартували, що виглядаємо, точно як фотографіях своїх батьків у хрущовках", – розказує Наталка. Сама кухня була площею близько 9 м2, половину яких займала пічка. Два віконця були настільки малесенькими (і незручно розташовані), що погляд завжди падав у стелю або стіну під нею. Коли приїхали друзі, виникло перше ж запитання: "А де в цій хаті тусуватися?" Так і запропонували зробити з неї спальню, а саму кухню перенести в інше місце й з’єднати з кімнатою-столовою. Це була найглобальніша ідея, з якої й почався великий ремонт", — кажуть Машкови.

Пара зізнається, що якщо обирати між тим, щоби побудувати хату з нуля чи відбудувати стару, то вони "за перший варіант, адже це дешевше". Зрештою ремонт дійшов до етапу, коли довелося підіймати будинок домкратом.

"Сама хата стара, і коли почали "розкривати" стіни, побачили, що все погнило, а дерев’яна підлога просто лежала на голій землі. Зрозуміли, що треба підіймати хату, міняти балки, перестелювати підлогу", – розповідає Юрій.

Машкови все ж хотіли зберегти автентичний стиль будинку: з однієї сторони будинку вдалося зберегти старовинний брус (одна з найстаріших деталей хати), оригінальні стіни й сторічні бруси всередині будівлі. Однак саме дах був найвразливішим місцем дому, адже зроблений зі старого дерева, а частина покриття просто відпала.

Відремонтована кухня в будинку Фото: The Village Україна

Згодом тривалий час, згадують Машкови, зайняла сантехніка. Майже всі ремонтні роботи пара делегувала робітникам, а особливо складною в цьому випадку стала логістика — потрібні були будматеріали та доставка до місця.

Після всіх "пригод" з ванною найбільшим курйозом стало встановлення кранів. Наталка говорить, що зараз " у нас однаково переплутані крани: з "холодного" тече гаряча вода, а з "гарячого" – холодна, але вона хоча би є".

Сам ремонт протривав з квітня 2024 до літа 2025 року. Самі Машкови приїжджали в Карпати та мешкала в хатині на час відпустки, ще коли не було зроблено ремонту. Після завершення усіх робіт вони вирішили здавати хату.

"Перетворювати це на бізнес не хочемо, але якщо можна відбити трошки грошей за ремонт та утримання будинку, то чому б і ні? Перші гості заїхали 31 жовтня – насправді це не прям незнайомці, а друзі друзів, тому здавати їм хатину не так стресово. Саму хатину здаємо на кілька днів, тож за два тижні в нас побували сім різних компаній", – відзначає подружжя.

Будинок Машкових після ремонту Фото: The Village Україна

Поки що подружжя живе в Києві та їздить в гори радше на відпочинок, щоби поміняти картинку. Юра переїхав би в гори хоч зараз, бо каже, що просто "нагулявся й хочу спокійнішого життя, але Наталка ще не готова".

Наразі розглядає переїзд, якщо в столиці почнуться знову почнуться блекаути на 12–14 годин. Наталка ж каже, що її до зміни місця проживання можуть вплинути посилення обстрілів зі сторони РФ.

"Після народження сина я стала більш тривожною: під час тривог постійно виходжу в коридори з дитиною й перечікую обстріли там. В укриття ми не ходимо, бо з маленьким дитям і двома собаками – це нереально. Поки зберемо всіх, балістика вже може й прилетіти", – резюмує жінка.

Раніше Фокус розповідав, що жінка купила хату в селі, де живе всього 10 людей. Вона придбала садибу в маленькому населеному пункті, якого немає на мапах.

Згодом стало відомо, як пара ремонтників перетворили найгірший будинок на сучасний дім. Їхній проєкт став вірусним, зібравши безліч відгуків від користувачів мережі.