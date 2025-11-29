Женщина ехала покупать кроссворды и выиграла миллионы: говорит, что "захотелось необычного" (фото)

Пожилая жительница штата Иллинойс (США) любит кроссворд-лотереи, в которых активно участвует. Однажды женщина решила изменить подход и сыграть, что принесло ей очень солидное состояние.

Рискованная ставка победительницы, которая просит называть себя "Счастливая бабушка", сорвала главный приз в $3 миллиона. Об этом победительница рассказала в комментарии для оператора лотереи штата.

По словам победительницы, она в этот раз интуиция подсказала взять другой — "Super Bonus" за $30. Увидев на нем максимальный приз, она почувствовала, что должна попробовать.

"Было такое впечатление, будто это знак сверху", — вспоминает женщина.

Билет она принесла домой и решила стереть защитное поле в кругу семьи. Сначала ей показалось, что она просто вернула свои $30, но дальше цифры начали складываться в совсем другую картину.

Женщина сорвала джекпот благодаря желанию рискнуть Фото: Illinois Lottery

"Я поняла, что это джекпот. Буквально не могла в это поверить и передала билет мужу, чтобы тот проверил ее догадку. Спрашиваю его: "Я что, брежу?" — смеется победительница.

Пара сразу просканировала билет на телефоне, а тогда — эмоции уже сдержать было невозможно. Женщина говорит, что они кричали и кричали и просто "не могли остановиться".

"Счастливая бабушка" уже знает, куда пойдут деньги: часть она потратит на поддержку сына, а еще планирует сделать ремонт дома, приобрести праздничные подарки и организовать круиз для внуков.

"Эти три миллиона пришли именно тогда, когда были больше всего нужны. Это настоящее чудо. Поэтому праздничный сезон в этом году будет "выдающимся" — с вечеринками, поездками и "несколькими походами в спа", — резюмирует победительница.

