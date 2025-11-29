Жінка їхала купувати кросворди та виграла мільйони: каже, що "захотілося незвичного" (фото)

Літня мешканка штату Іллінойс (США) полюбляє кросворд-лотереї, в яких активно бере участь. Одного разу жінка вирішила змінити підхід і зіграти, що принесло їй дуже солідні статки.

Ризикована ставка переможниці, яка просить називати себе "Щаслива бабуся", зірвала головний приз у $3 мільйони. Про це переможниця розповіла в коментарі для оператора лотереї штату.

За словами переможниці, вона цього разу інтуїція підказала взяти інший — "Super Bonus" за $30. Побачивши на ньому максимальний приз, вона відчула, що має спробувати.

"Було таке враження, ніби це знак зверху", — згадує жінка.

Квиток вона принесла додому й вирішила стерти захисне поле в колі сім’ї. Спершу їй здалося, що вона просто повернула свої $30, але далі цифри почали складатися у зовсім іншу картину.

Жінка зірвала джекпот завдяки бажанню ризикнути Фото: Illinois Lottery

"Я зрозуміла, що це джекпот. Буквально не могла в це повірити та передала квиток чоловікові, щоби той перевірив її здогадку. Питаю його: "Я що, марю?" — сміється переможниця.

Відео дня

Пара одразу просканувала квиток на телефоні, а тоді — емоції вже стримати було неможливо. Жінка каже, що вони кричали й кричали та просто "не могли зупинитися".

"Щаслива бабуся" вже знає, куди підуть гроші: частину вона витратить на підтримку сина, а ще планує зробити ремонт удома, придбати святкові подарунки й організувати круїз для онуків.

"Ці три мільйони прийшли саме тоді, коли були найбільше потрібні. Це справжнє диво. Тому святковий сезон цьогоріч буде "видатним" — із вечірками, поїздками та "кількома походами в спа", — резюмує переможниця.

Раніше Фокус розповідав про те, як заняття у спортзалі зробили чоловіка мільйонером. Мешканець США вирішив провести день на тренуванні, після чого поїхав до магазину за напоями після спортзалу, де і сталася важлива подія.

Згодом стало відомо, що дивна поведінка чоловіка викрила його секрет. Виявилося, що 66-річний чоловік виграв у лотерею 600 мільйонів єн (приблизно 162 млн гривень) та вирішив приховати виграш, аби вести життя у розкоші.