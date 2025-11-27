Никто не ожидал того, что мужчина увидел на обочине в "богатом" районе (фото)
Житель США не поверил услышанному от отца, который по дороге домой нашел "неожиданный клад". Мужчина решил и поехал забрать найденную вещь домой, а в сети одобрили его решение.
Мужчина говорит, что теперь не расстается с этой находкой и превратил в собственное место комфорта. Фотографии с "сокровищем" он разместил в Reddit.
Пост пользователя стал вирусным — набрал более 8 тысяч просмотров. Он рассказывает, что его работает почтальоном в богатом районе и наткнулся на кресло во время своей привычной маршрутизации.
Услышав о находке, пользователь немедленно поехал по адресу и забрал мебель себе. Увиденное там его поразило — это было дизайнерское кресло в отличном состоянии.
"С ним буквально ничего не случилось. Теперь это мое геймерское кресло, хоть оно и немного великовато для моей комнаты", — написал он и поделился фото нового предмета интерьера в своем доме, который не стоил ему ни одного цента.
На фотографиях — красное кожаное кресло Stressless, оставленное на улице как ненужное. Учитывая, что новые кожаные Stressless продаются в диапазоне от 1700 до 2000, интерьерный трофей можно считать более чем выгодной находкой.
После того как кресло привезли домой, его почистили и "освежили" — и оно снова выглядит как новое. Сам автор в комментариях говорит, что постоянно проводит время за ним и считает своим "местом силы".
Реакция сети
В ответах пользователи массово хвалили автора за то, что дал вторую жизнь качественной мебели. Наибольшее одобрение получили следующие реплики:
- "Обожаю такие кресла! Красное — просто удача";
- "Почти все, которые я видела на продажу, это — куча скучных коричневых или серых тонов. А здесь такая роскошь...";
- "Замечательная находка. Слишком хорошее, чтобы выбросить".
- "У меня другая модель, но это мое любимое кресло для сна".
- "Выглядит в прекрасном состоянии. Классно подфартило!"
Ранее Фокус рассказывал о том, как старая фоторамка скрывала историю любви. Когда американка Хейли Роджерс вскрыла ее дома, то узнала неожиданную историю одной пары из прошлого.
Впоследствии стало известно, что мужчина чистил старый диван и нашел сообщение. Во время этой процедуры мужчина обнаружил неожиданную находку, которая поразила пользователей сети.