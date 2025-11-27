Никто не ожидал того, что мужчина увидел на обочине в "богатом" районе (фото)

Житель США не поверил услышанному от отца, который по дороге домой нашел "неожиданный клад". Мужчина решил и поехал забрать найденную вещь домой, а в сети одобрили его решение.

Мужчина говорит, что теперь не расстается с этой находкой и превратил в собственное место комфорта. Фотографии с "сокровищем" он разместил в Reddit.

Пост пользователя стал вирусным — набрал более 8 тысяч просмотров. Он рассказывает, что его работает почтальоном в богатом районе и наткнулся на кресло во время своей привычной маршрутизации.

Услышав о находке, пользователь немедленно поехал по адресу и забрал мебель себе. Увиденное там его поразило — это было дизайнерское кресло в отличном состоянии.

Мужчина нашел на обочине дороги дизайнерское кресло Фото: Reddit

"С ним буквально ничего не случилось. Теперь это мое геймерское кресло, хоть оно и немного великовато для моей комнаты", — написал он и поделился фото нового предмета интерьера в своем доме, который не стоил ему ни одного цента.

На фотографиях — красное кожаное кресло Stressless, оставленное на улице как ненужное. Учитывая, что новые кожаные Stressless продаются в диапазоне от 1700 до 2000, интерьерный трофей можно считать более чем выгодной находкой.

Теперь кресло идеально вписывается в интерьер комнаты Фото: Reddit

После того как кресло привезли домой, его почистили и "освежили" — и оно снова выглядит как новое. Сам автор в комментариях говорит, что постоянно проводит время за ним и считает своим "местом силы".

Реакция сети

В ответах пользователи массово хвалили автора за то, что дал вторую жизнь качественной мебели. Наибольшее одобрение получили следующие реплики:

"Обожаю такие кресла! Красное — просто удача";

"Почти все, которые я видела на продажу, это — куча скучных коричневых или серых тонов. А здесь такая роскошь...";

"Замечательная находка. Слишком хорошее, чтобы выбросить".

"У меня другая модель, но это мое любимое кресло для сна".

"Выглядит в прекрасном состоянии. Классно подфартило!"

