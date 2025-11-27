Ніхто не очікував того, що чоловік побачив на узбіччі в "багатому" районі (фото)

Мешканець США не повірив почутому від батька, який дорогою додому знайшов "неочікуваний скарб". Чоловік вирішив і поїхав забрати знайдену річ додому, а в мережі схвалили його рішення.

Чоловік каже, що тепер не розлучається з цією знахідкою і перетворив на власне місце комфорту. Світлини зі "скарбом" він розмістив у Reddit.

Пост користувача став вірусним — набрав понад 8 тисяч переглядів. Він розповідає, що його працює листоношею в багатому районі й натрапив на крісло під час своєї звичної маршрутизації.

Почувши про знахідку, користувач негайно поїхав за адресою й забрав меблі собі. Побачене там його вразило — це було дизайнерське крісло в чудовому стані.

Чоловік знайшов обабіч дороги дизайнерське крісло Фото: Reddit

"З ним буквально нічого не сталося. Тепер це моє ґеймерське крісло, хоч воно й трохи завелике для моєї кімнати", — написав він і поділився фото нового предмета інтер’єру у своєму домі, який не коштував йому жодного цента.

На світлинах — червоне шкіряне крісло Stressless, залишене на вулиці як непотрібне. Враховуючи, що нові шкіряні Stressless продають у діапазоні від 1700 до 2000, інтер’єрний трофей можна вважати більш ніж вигідною знахідкою.

Тепер крісло ідеально вписується в інтер'єр кімнати Фото: Reddit

Після того як крісло привезли додому, його почистили та "освіжили" — і воно знову виглядає як нове. Сам автор у коментарях говорить, що постійно проводить час за ним і вважає своїм "місцем сили".

Реакція мережі

У відповідях користувачі масово хвалили автора за те, що дав друге життя якісним меблям. Найбільшого схвалення отримали такі репліки:

"Обожнюю такі крісла! Червоне — просто удача";

"Майже всі, які я бачила на продаж, це — купа нудних коричневих чи сірих тонів. А тут така розкіш…";

"Чудова знахідка. Занадто хороше, щоб викинути".

"У мене інша модель, але це моє улюблене крісло для сну".

"Виглядає в прекрасному стані. Класно підфартило!"

