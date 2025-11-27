Побывал в 197 странах: путешественник рассказал о городе, что напугало его больше всего (фото)
Путешественник Хенрик Еппесен объездил почти весь мир, посетив 197 стран. Он говорит, что ему пришлось многое пережить, однако одно место было "особенно ужасным".
Мужчина говорит, что опыт в городе Пуэнт-Нуар в Республике Конго был настолько нереальным, что он не особо хочет его вспоминать. Об этом сообщает LADBible.
Генрик вспоминает, что избежал тюрьмы в Северной Корее, в Гамбии у него украли паспорт, его преследовали и ограбили в Брюсселе, а также он отравился на Андаманских островах. Однако то, что произошло в Республике Конго, было особенно "ужасным".
Мужчина остановился в отеле вблизи пляжа и рассказал, что решил прогуляться к побережью, тогда и начался его ночной кошмар.
"В день отъезда я решил сделать несколько фото на пляже, но вдруг какой-то мужчина издалека начал кричать на меня и бежать в мою сторону", — написал он.
Опасаясь, что его хотят оштрафовать ни за что, Генрик вернулся в отель, переоделся и вызвал такси, чтобы то забрало его прямо из лобби. Но неприятные приключения продолжились и в аэропорту.
"Я прибыл в аэропорт, и какие-то ребята схватили мой паспорт и предложили пройти регистрацию вместо меня. Я отказался, когда понял, что эти люди не являются сотрудниками аэропорта, а просто зарабатывают на туристах", — продолжил он.
Генрик объяснил, что сначала те мужчины даже не хотели отдавать ему паспорт. А когда все же вернули документ, то полицейский начал настаивать, что поможет ему заполнить форму на вылет, хотя Хенрику эта "помощь" не была нужна.
После этого он прошел в зону контроля, где пережил один из худших моментов всех своих путешествий. Работник аэропорта требовал открыть багаж и показать карманы с кошельком.
"Он заявил, что вывозить франк КФА из Конго запрещено, хотя это основная валюта Западной и Центральной Африки. Я отказался показывать ему кошелек", — вспоминает турист, добавив, что тот человек очень разозлился и сказал что-то на французском, что прозвучало "крайне угрожающе".
По мнению Генрика, этот человек мог позвать "своих друзей" в аэропорту, чтобы "выжать из меня как можно больше денег". Однако туристу удалось с горем пополам покинуть страну, где с ним произошло такое происшествие.
