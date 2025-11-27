Побував у 197 країнах: мандрівник розповів про місто, що налякало його найбільше (фото)

Подорожувальник Генрік Єппесен об'їздив майже весь світ, відвідавши 197 країн. Він говорить, що йому довелося багато що пережити, однак одне місце було "особливо жахливим".

Чоловік говорить, що досвід у місті Пуент-Нуар у Республіці Конго був настільки нереальним, що він неособливо хоче його згадувати. Про це повідомляє LADBible.

Генрік згадує, що уникнув в’язниці у Північній Кореї, в Гамбії в нього вкрали паспорт, його переслідували та пограбували в Брюсселі, а також він отруївся на Андаманських островах. Однак те, що сталося у Республіці Конго, було особливо "жахливим".

Чоловік зупинився в готелі поблизу пляжу і розповів, що вирішив прогулятися до узбережжя, тоді й почався його нічний жах.

"У день від’їзду я вирішив зробити кілька фото на пляжі, але раптом якийсь чоловік здалеку почав кричати на мене та бігти в мій бік", — написав він.

Відео дня

Побоюючись, що його хочуть оштрафувати ні за що, Генрік повернувся до готелю, переодягнувся і викликав таксі, щоб те забрало його просто з лобі. Але неприємні пригоди продовжилися й в аеропорту.

Пляж Джено в Республіці Конго Фото: Відкриті джерела

"Я прибув в аеропорт, і якісь хлопці схопили мій паспорт і запропонували пройти реєстрацію замість мене. Я відмовився, коли зрозумів, що ці люди не є співробітниками аеропорту, а просто заробляють на туристах", — продовжив він.

Генрік пояснив, що спочатку ті чоловіки навіть не хотіли віддавати йому паспорт. А коли все ж повернули документ, то поліцейський почав наполягати, що допоможе йому заповнити форму на виліт, хоча Генріку ця "допомога" не була потрібна.

Після цього він пройшов до зони контролю, де пережив один із найгірших моментів усіх своїх мандрів. Працівник аеропорту вимагав відкрити багаж та показати кишені з гаманцем.

"Він заявив, що вивозити франк КФА з Конго заборонено, хоча це основна валюта Західної та Центральної Африки. Я відмовився показувати йому гаманець", — згадує турист, додавши, що той чоловік дуже розлютився та сказав щось французькою, що прозвучало "вкрай загрозливо".

На думку Генріка, цей чоловік міг покликати "своїх друзів" в аеропорту, щоб "витиснути з мене якомога більше грошей". Однак туристу вдалося з горем пополам покинути країну, де з ним сталася така пригода.

Раніше Фокус розповідав про те, в які несподівані країни світу почали активно їздити туристи. Натомість у популярні країни серед туристів, такі як Велика Британія та Ірландія, їздять менше іноземців.

Згодом стало відомо, що здивувало туриста після 10 років подорожей світом. Після завершення турне планетою, чоловік розповів, які країни особисто вважає найгіршими для проживання.