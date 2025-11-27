Размером с человека: щенок за 9 месяцев вырос до невероятных масштабов (видео)

Владельца по имени Сара Энн опубликовала ролик, в котором показано, как огромный щенок взбирается на нее, играючи царапает и покусывает, а сама она смеется, пытаясь удержать равновесие. Видео мгновенно разлетелось по сети.

9-месячный щенок стал звездой в соцсетях после того, как пользователи увидели его впечатляющие размеры. Роликом поделилась его владелица в TikTok.

В кадре видно, как молодая немецкая овчарка, скрещенная с пиренейской горной собакой, буквально "нависает" над хозяйкой. Несмотря на возраст, он уже достиг размеров взрослой собаки.

Немецкие овчарки известны своей крупной, мускулистой конституцией, высоким интеллектом и энергичным темпераментом. Пиренейская горная собака же является еще более массивной породой, исторически использовавшейся для охраны стад в горах Франции и Испании. Щенки такой смеси нередко вырастают в настоящих гигантов уже к девяти месяцам.

Реакция соцсетей

Под видео тут же начались горячие обсуждения. Пользователи шутили, предупреждали и делились собственным опытом жизни с крупными собаками:

"Вам нужно взять это под контроль. Немецкие овчарки могут доминировать, если им позволить";

"Не забывай, я все еще расту. Скоро буду больше тебя, кроха";

"Моему почти три — и он все еще машет лапами так, что прилетает в лицо каждые пять секунд";

"Почему он на тебя прыгает?"

Многие выразили сочувствие хозяйке, отмечая, что в этом возрасте крупные породы бывают "дико энергичными" и требуют особого подхода.

Издание Newsweek отмечает, что специалисты подчеркивают: для немецких овчарок и их помесей энергичность и "бурная" игра является нормой. Они нуждаются в ранней дрессировке, обилии активности и умственной нагрузки. Иначе энергия выходит через интенсивные прыжки, лазание или попытки "обнять" хозяина, как в случае с героем ролика.

