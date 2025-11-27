Розміром із людину: цуценя за 9 місяців виросло до неймовірних масштабів (відео)

Власниця на ім'я Сара Енн опублікувала ролик, у якому показано, як величезне щеня підіймається на неї, грайливо дряпає і покусує, а сама вона сміється, намагаючись утримати рівновагу. Відео миттєво розлетілося мережею.

9-місячне цуценя стало зіркою в соцмережах після того, як користувачі побачили його вражаючі розміри. Роликом поділилася його власниця в TikTok.

У кадрі видно, як молода німецька вівчарка, схрещена з піренейським гірським собакою, буквально "нависає" над господинею. Незважаючи на вік, він уже досяг розмірів дорослого собаки.

Німецькі вівчарки відомі своєю великою, м'язистою конституцією, високим інтелектом і енергійним темпераментом. Піренейський гірський собака ж є ще більш масивною породою, що історично використовувалася для охорони стад у горах Франції та Іспанії. Цуценята такої суміші нерідко виростають у справжніх гігантів уже до дев'яти місяців.

Реакція соцмереж

Під відео одразу ж почалися гарячі обговорення. Користувачі жартували, попереджали і ділилися власним досвідом життя з великими собаками:

"Вам потрібно взяти це під контроль. Німецькі вівчарки можуть домінувати, якщо їм дозволити";

"Не забувай, я все ще зростаю. Скоро буду більшим за тебе, крихітко";

"Моєму майже три — і він усе ще махає лапами так, що прилітає в обличчя кожні п'ять секунд";

"Чому він на тебе стрибає?"

Багато хто висловив співчуття господині, зазначаючи, що в цьому віці великі породи бувають "дико енергійними" і потребують особливого підходу.

Видання Newsweek зазначає, що фахівці наголошують: для німецьких вівчарок та їхніх помісей енергійність і "бурхлива" гра є нормою. Вони потребують раннього дресирування, великої кількості активності та розумового навантаження. Інакше енергія виходить через інтенсивні стрибки, лазіння або спроби "обійняти" господаря, як у випадку з героєм ролика.

