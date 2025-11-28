Дважды повторил: мужчину сняли с рейса самолета из-за неудачной шутки, что он сказал

Мужчина, который летел из Польши в Канаду, заявил, что имеет в багаже бомбу. Несмотря на то, что это было шуткой, гражданин Литвы так и не смог попасть на свой рейс.

Происшествие произошло в варшавском аэропорту имени Фридерика Шопена, пишет польское издание wprost.pl.

Мужчина во время проверки заявил сотруднику аэропорта о бомбе в багаже. Когда его второй раз переспросили, он снова повторил сказанное.

"На место происшествия был направлен сотрудник пограничной службы, который контролировал проверку безопасности, и процедуры были немедленно приостановлены", — говорится в заявлении.

После повторного анализа изображения со сканера наличие бомбы не было обнаружено.

Однако литовца все равно не пустили в самолет и он не смог отправиться в Торонто.

Кроме того, мужчина получил штраф от авиакомпании.

