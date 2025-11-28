Двічі повторив: чоловіка зняли з рейса літака через невдалий жарт, що він сказав

Чоловік, який летів із Польщі до Канади, заявив, що має в багажі бомбу. Попри те, що це було жартом, громадянин Литви так і не зміг потрапити на свій рейс.

Подія сталась у варшавському аеропорту імені Фридерика Шопена, пише польське видання wprost.pl.

Чоловік під час перевірки заявив співробітникові аеропорту про бомбу в багажі. Коли його вдруге перепитали, він знову повторив сказане.

"На місце події було направлено співробітника прикордонної служби, який контролював перевірку безпеки, і процедури були негайно призупинені", — йдеться у заяві.

Після повторного аналізу зображення зі сканера наявність бомби не була виявлена.

Проте литовця все одно не пустили до літака і він не зміг вирушити до Торонто.

Крім того, чоловік отримав штраф від авіакомпанії.

