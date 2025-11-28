По мотивам Хатико: старая собака месяцами ждет хозяйку, которая ушла из жизни (видео)

Британец Эллиот рассказал историю 13-летнего пса Джейки, который приходил на одно место и ждал бывшую владелицу, не зная о ее смерти. Ролик с четвероногим вызвал в сети сочувствие и просьбы к мужчине приютить собаку.

Именно Эллиот говорит, что согласился приютить Джейки после четырех неудачных попыток прижиться с другими владельцами собак. Историю хвостатого любимца мужчина рассказал в ролике в TikTok.

Ролик с историей собаки стал популярным — набрал более 25 тыс. просмотров. Британец вспоминает, что время адаптации для обоих было непростым — Джейки трудно коммуницировал с другими собаками на улице, был нервным, встревоженным и напряженным.

Потребовались месяцы, прежде чем они с Эллиотом смогли наладить совместный ритм жизни. Но со временем собака поняла, что может полагаться на мужчину, который стал его новым хозяином.

Мужчина рассказал Newsweek, что Джейки часто вспоминает о своей бывшей хозяйке и жизни, которую имел до приюта. В один момент он снял то, как пес сидит на тротуаре, всматриваясь в даль, будто ожидая, что его предыдущая владелица вот-вот появится.

По словам Эллиота, после пяти месяцев коммуникации переломный момент наступил, когда пес начал понимать, что это — его настоящий дом, а нервная система наконец-то успокоилась, пес даже похудел.

"Появился настоящий Джейки, он стал намного спокойнее. Теперь он может играть с собаками в пабе, бегать — и знает, что не надо на них бросаться. Все его любят, куда бы он ни пошел. Он настоящая звезда городка!" — говорит житель Девона.

Реакция зрителей

Пользователи массово откликались на него, испытывая смешанные эмоции. Они скорбят из-за горя пса, но радуются, что его спасли.

"Спасибо, что приютили пожилого друга";

"Это и сделало мой день, и заставило немного заплакать";

"Есть жизнь и любовь после потери, вы это ему показываете!";

"Спасибо, что дали Джейки еще один шанс на прекрасную жизнь".

