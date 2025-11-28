За мотивами Хатіко: старий собака місяцями чекає на господарку, яка пішла з життя (відео)

Британець Елліот розповів історію 13-річного пса Джейкі, який приходив на одне місце та чекав колишню власницю, не знаючи про її смерть. Ролик з чотирилапим викликав у мережі співчуття та прохання до чоловіка прихистити собаку.

Саме Елліот говорить, що погодився прихистити Джейкі після чотирьох невдалих спроб прижитися з іншими власниками собак. Історію хвостатого улюбленця чоловік розповів у ролику в TikTok.

Ролик з історією собаки став популярним — набрав понад 25 тис. переглядів. Британець згадує, що час адаптації для обох був непростим — Джейкі важко комунікував з іншими собаками на вулиці, був нервовим, стривоженим і напруженим.

Потрібні були місяці, перш ніж вони з Елліотом змогли налагодити спільний ритм життя. Але згодом собака зрозумів, що може покладатися на чоловіка, який став його новим господарем.

Чоловік розповів Newsweek, що Джейкі часто згадує про свою колишню господарку і життя, яке мав до притулку. В одну мить він зняв те, як пес сидить на тротуарі, вдивляючись у далечінь, ніби чекаючи, що його попередня власниця ось-ось з’явиться.

Відео дня

За словами Елліота, після п'яти місяців комунікації переломний момент настав, коли пес почач Він зрозумів, що це — його справжній дім, а нервова система нарешті заспокоїлася, пес навіть схуд.

"З’явився справжній Джейкі, він став набагато спокійнішим. Тепер він може грати з собаками в пабі, бігати — і знає, що не треба на них кидатися. Усі його люблять, куди б він не пішов. Він справжня зірка містечка!" — говорить мешканець Девона.

Реакція глядачів

Користувачі масово відгукувалися на нього, відчуваючи змішані емоції. Вони сумують через горе пса, але радіють, що його врятували.

"Дякую, що прихистили літнього друга";

"Це і зробило мій день, і змусило трохи заплакати";

"Є життя і любов після втрати, ви це йому показуєте!";

"Дякую, що дали Джейкі ще один шанс на чудове життя".

Раніше Фокус розповідав про те, як собака після трьох років у притулку нарешті знайшла дім. Протягом трьох років Дежа не привертала уваги потенційних батьків, допоки одна пара ризикнула та не пошкодувала про це.

Згодом стало відомо, що реакція собаки на нову опікунку завірусилася в мережі. Історія мікса пітбуля і тер’єра Шіби була сповнена важкими моментами, коли собаці довелося майже три роки чекати на прихисток.