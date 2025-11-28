Почему пассажиров самолета просят принимать позу из легенд: опытный пилот объяснил причину (видео)

Один из самых опытных пилотов Boeing-747 Ник Эйдс имеет тысячи часов налета и пережил ряд авиационных ситуаций. По его словам, его объяснения не теоретические, а исходят из реального опыта авиации.

По словам Эйдса, brace position не имеет ничего общего с ужасными легендами, которые распространяются уже десятки лет. Об этом сообщает LADBIble.

"Что вы пытаетесь сделать — это не допустить, чтобы люди сломали шею во время сильного удара", — пояснил он.

Пилот подчеркивает, что суть позы — минимизировать резкое обратное откидывание головы, которое может произойти при резком столкновении. Это звучит просто, но речь идет о точном расчете того, как тело реагирует на импульс ускорения.

"Это как с предотвращением травмы. Вы пытаетесь избежать внезапного движения головы, которое может привести к серьезным повреждениям, если не к смерти", — подчеркнул он, добавив, что в правильном положении тело как бы "сворачивается" для того, чтобы максимально смягчить силу удара.

Особенно категорично Эйдс развенчивает слухи о том, что поза якобы создана для того, чтобы легче идентифицировать тела после катастрофы. Он говорит, что это — "полная чушь", а поза разработана именно для того, чтобы спасать жизни.

Пилот добавляет, что авиационные стандарты постоянно меняются, а часть бортпроводников больше не использует слово "brace". Причина проста: далеко не все пассажиры понимают английский, а в экстремальной ситуации не до языковых нюансов.

"Я бы сказал, что по крайней мере половина, а может и три четверти пассажиров не имеют английского как родного языка. И подумайте: что вообще означает для них слово "brace"? Я не раз слышал, как экипаж кричал "Brace, brace!" во время неполадок с шасси. Но именно тогда стало очевидно, что абстрактное слово в стрессовой ситуации может только сбить с толку", — отметил он.

Поэтому инструкции, говорит пилот, сейчас меняются на максимально прямые и описательные. Поэтому во многих авиакомпаниях вместо короткого срока теперь используют конкретные указания, которые мгновенно формируют действие. Вместо кода, который понимают не все, пассажирам все чаще дают самые простые и эффективные команды: "Головы вниз, руки на голову!"

"По крайней мере это дает человеку — в, пожалуй, самый стрессовый момент его жизни — конкретное действие, которое нужно выполнить", — заключает пилот.

