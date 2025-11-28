Чому пасажирів літака просять приймати позу з легенд: досвідчений пілот пояснив причину (відео)

Один з найдосвідченіших пілотів Boeing-747 Нік Ейдс має тисячі годин нальоту й пережив низку авіаційних ситуацій. За його словами, його пояснення не теоретичні, а виходять із реального досвіду авіації.

За словами Ейдса, brace position не має нічого спільного з жахливими легендами, які поширюються вже десятки років. Про це повідомляє LADBIble.

"Що ви намагаєтеся зробити — це не допустити, щоб люди зламали шию під час сильного удару", — пояснив він.

Пілот наголошує, що сутність пози — мінімізувати різке зворотне відкидання голови, яке може статися при різкому зіткненні. Це звучить просто, але йдеться про точний розрахунок того, як тіло реагує на імпульс прискорення.

"Це як з запобіганням травми. Ви намагаєтеся уникнути раптового руху голови, який може призвести до серйозних ушкоджень, якщо не до смерті", — підкреслив він, додавши, що в правильному положенні тіло ніби "згортається" для того, щоб максимально пом’якшити силу удару.

Відео дня

Особливо категорично Ейдс розвінчує чутки про те, що поза нібито створена для того, щоб легше ідентифікувати тіла після катастрофи. Він каже, що це — "повна нісенітниця", а позиція розроблена саме для того, щоб рятувати життя.

Пілот додає, що авіаційні стандарти постійно змінюються, а частина бортпровідників більше не використовує слово "brace". Причина проста: далеко не всі пасажири розуміють англійську, а в екстремальній ситуації не до мовних нюансів.

"Я б сказав, що принаймні половина, а може й три чверті пасажирів не мають англійської як рідної мови. І подумайте: що взагалі означає для них слово "brace"? Я не раз чув, як екіпаж кричав "Brace, brace!" під час неполадок із шасі. Але саме тоді стало очевидно, що абстрактне слово у стресовій ситуації може лише збити з пантелику" — зазначив він.

Тому інструкції, каже пілот, нині змінюються на максимально прямі та описові. Тому в багатьох авіакомпаніях замість короткого терміну тепер використовують конкретні вказівки, які миттєво формують дію. Замість коду, який розуміють не всі, пасажирам усе частіше дають найпростіші й найефективніші команди: "Голови вниз, руки на голову!"

"Принаймні це дає людині — у, мабуть, найбільш стресовий момент її життя — конкретну дію, яку потрібно виконати", — підсумовує пілот.

Раніше Фокус розповідав про те, як у США екстренно посадили літак через стукіт у двері. Виявилося, що пілоти помилково вирішили, що хтось намагається увірватися в кабіну та захопити літак.

Згодом стало відомо, що пілот спробував відключити двигуни літака, але ледве не спричинив катастрофу. На суді Джозеф Девід Емерсон пояснив, що не спав майже 48 годин, переживав смерть близького друга, вжив активні речовини, а ця спроба смикнути важелі "розбудить" його.