Дешево, но необходимо: забывая эту одну вещь, туристы портят себе путешествия, — эксперт

Тысячи людей страдают от укачивания, путешествуя на машине, поезде, корабле или даже самолете. Однако эксперт по путешествиям Ясмин Пекель рассказала, что проблему может решить одна дешевая вещь из супермаркета, которая не будет занимать много места в чемодане.

Ощущение тошноты может испортить любое путешествие. Люди страдают от укачивания независимо от того, как преодолевают расстояние. Мозг получает противоречивые сигналы от частей тела, которые испытывают движение, и это вызывает неприятные симптомы, в частности рвоту, головокружение, головную боль, ощущение холода, бледность или потливость. Особенно велик риск укачивания — в длительных поездках, и дискомфорт приходится терпеть несколько часов. Однако Пекель рассказала 27 ноября Daily Mirror, какой дешевый и простой способ позволит избавиться от этой проблемы.

Конечно, уже существуют специальные таблетки, пластыри и браслеты для путешествий, которые помогают склонным к укачиванию людям. Но существует простое средство, которое всегда "под рукой", — чашка мятного чая.

Відео дня

"Люди всегда удивляются, насколько он эффективен", — подчеркнула эксперт.

Мятный чай — доступен по цене и продается в любом супермаркете в отличие от специальных средств. Благодаря своим природным компонентам он помогает расслабить желудок и облегчить тошноту. Кроме того, в отличие от лекарств, он не имеет неприятных побочных эффектов.

"Когда ваши глаза и уши посылают противоречивые сигналы в мозг, начинается укачивание. Мята помогает сгладить эту реакцию и остановить ощущение движения. Мята прошла испытание временем. Она безопасна, ее легко найти, и она действует как на взрослых, так и на детей. Пастилки или мятные конфеты также могут помочь, но чай является лучшим вариантом, поскольку он поддерживает гидратацию организма, а сам запах уменьшает чувство тошноты у людей", — отметила Пекель.

Она объяснила, что душная среда, например заполненный салон автобуса, только ухудшает самочувствие при укачивании. Также вероятность тошноты повышают ранний подъем и теплая одежда. Чашка чая или мятный леденец перед посадкой поможет избежать неприятных симптомов. Чай можно выпить заранее, а леденцы взять с собой — они являются альтернативой и также облегчают самочувствие.

Также эксперт советует обеспечить циркуляцию воздуха и смотреть на горизонт. Чтения или телефона наоборот лучше избегать во время движения. Выбирая место, лучше бронировать те, что у крыла самолета или в средней части парома.

"Если вы отправляетесь за границу, чтобы насладиться глинтвейном и рождественскими огнями, возьмите с собой несколько пакетиков мятного чая или пакетик мятных конфет. Они могут оказаться лучшим, что есть в вашем чемодане", — порекомендовала Пекель.

Напомним, пара путешественников из Великобритании, которая путешествует в автофургоне с двумя собаками, столкнулась с трудным периодом в жизни. Неожиданным спасением стала небольшая хижина в деревне, спрятанная глубоко в лесу, которая стала для них настоящим убежищем.

Британец Эллиот рассказал историю 13-летнего пса Джейки, который ждал бывшую владелицу, не зная о ее смерти. На осознание, что у него появился новый настоящий дом, четверолапому понадобилось пять месяцев.