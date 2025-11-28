Дешево, але необхідно: забуваючи цю одну річ, туристи псують собі подорожі, — експертка

Тисячі людей страждають від захитування, подорожуючи машиною, потягом, кораблем або навіть літаком. Однак експертка з подорожей Ясмін Пекель розповіла, що проблему може вирішити одна дешева річ з супермаркету, яка не займатиме багато місця у валізі.

Відчуття нудоти може зіпсувати будь-яку подорож. Люди страждають від захитування незалежно від того, як долають відстань. Мозок отримує суперечливі сигнали від частин тіла, які відчувають рух, і це викликає неприємні симптоми, зокрема блювоту, запаморочення, головний біль, відчуття холоду, блідість або пітливість. Особливо великий ризик захитування — у тривалих поїздках, і дискомфорт доводиться терпіти декілька годин. Однак Пекель розповіла 27 листопада Daily Mirror, який дешевий і простий спосіб дозволить позбутися цієї проблеми.

Звісно, вже існують спеціальні таблетки, пластирі та браслети для подорожей, які допомагають схильним до захитування людям. Але існує простіший засіб, який завжди "під рукою", — чашка м'ятного чаю.

"Люди завжди дивуються, наскільки він ефективний", — підкреслила експертка.

М'ятний чай — доступний за ціною та продається у будь-якому супермаркеті на відміну від спеціальних засобів. Завдяки своїм природним компонентам він допомагає розслабити шлунок і полегшити нудоту. Окрім того, на відміну від ліків, він не має неприємних побічних ефектів.

"Коли ваші очі та вуха надсилають суперечливі сигнали до мозку, починається захитування. М'ята допомагає згладити цю реакцію та зупинити відчуття руху. М'ята пройшла випробування часом. Вона безпечна, її легко знайти, і вона діє як на дорослих, так і на дітей. Пастилки або м'ятні цукерки також можуть допомогти, але чай є найкращим варіантом, оскільки він підтримує гідратацію організму, а сам запах зменшує відчуття нудоти у людей", — зазначила Пекель.

Вона пояснила, що задушливе середовище, наприклад заповнений салон автобусу, лише погіршує самопочуття за захитування. Також ймовірність нудоти підвищують ранній підйом та теплий одяг. Чашка чаю або м'ятний льодяник перед посадкою допоможе уникнути неприємних симптомів. Чай можна випити завчасно, а льодяники взяти з собою — вони є альтернативою й також полегшують самопочуття.

Також експертка радить забезпечити циркуляцію повітря та дивитись на горизонт. Читання або телефону навпаки краще уникати під час руху. Обираючи місце, краще бронювати ті, що біля крила літака або в середній частині порома.

"Якщо ви вирушаєте за кордон, щоб насолодитися глінтвейном і різдвяними вогнями, візьміть з собою кілька пакетиків м'ятного чаю або пакетик м'ятних цукерок. Вони можуть виявитися найкращим, що є у вашій валізі", — порекомендувала Пекель.

