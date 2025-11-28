Пара випадково знайшла хатину в лісі, яка виявилася справжнім "порталом" в інший світ

Пара мандрівників із Великої Британії розповіла зворушливу історію про те, як відокремлений будиночок у Девоні допоміг їм пережити найважчий час у житті.

Фрейзер Рід і Трейсі Френсі вже багато років живуть у дорозі. Вони подорожують Європою в автофургоні разом зі своїми собаками — 13-річним Ведмедем і 12-річним Уомблом. Про це пише What's The Jam.

Їхній маршрут простягався від Полярного кола до півдня Іспанії, і свобода мандрів давно стала їхнім способом життя.

Навесні все змінилося. Під час поїздки Іспанією у Ведмедя діагностували остеосаркому — агресивну форму раку кісток. Пара зізналася, що від подорожей, наповнених відкриттями, вони раптово перейшли до щоденної турботи про хворого пса. Лікарі рекомендували повернутися до Великої Британії для проходження хіміотерапії. Довга дорога додому стала емоційно важким випробуванням.

Саме тоді, в умовах невизначеності, вони знайшли The Fishing Lodge. Це невелика хатина в селі, захована глибоко в лісі між національними парками Ексмур і Дартмур. Місце виявилося настільки тихим і відокремленим, що вже з першого дня стало для них справжнім притулком. Пара провела там 12 тижнів.

"Цей будиночок був як інший світ — тиша, природа, повний спокій. Те, що нам було відчайдушно потрібно", — розповів Фрейзер.

Трейсі Френсі гуляє з собаками Фото: Jam Press

Пес одразу знайшов м'яке місце для відпочинку, і вперше за багато місяців пара відчула, що може видихнути.

За час перебування в Девоні Ведмідь пройшов курс хімієтерапії та переніс ампутацію, щоб зупинити поширення ракових клітин. Всупереч страхам, він швидко відновився і, як каже Фрейзер, "якби не відсутність ноги, ніхто б і не подумав, що він пережив таке".

Уомбл, який страждає на артрит, завжди залишався поруч. Нерідко його можна було побачити, коли він клав голову на Ведмедя, підтримуючи його у важкі моменти.

Хоча здоров'я обох собак залишається крихким, пара вирішила присвятити їм увесь час, який залишається.

"Ми не могли повірити, що таке місце взагалі існує. Воно стало нашим тихим острівцем серед шторму, і дало нам можливість зробити ці місяці для Ведмедя найкращими", — зазначив Фрейзер.

