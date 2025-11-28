Пара случайно нашла хижину в лесу, которая оказалась настоящим "порталом" в другой мир

Пара путешественников из Великобритании рассказала трогательную историю о том, как уединенный домик в Девоне помог им пережить самое трудное время в жизни.

Фрейзер Рид и Трейси Фрэнси уже много лет живут в дороге. Они путешествуют по Европе в автофургоне вместе со своими собаками — 13-летним Медведем и 12-летним Уомблом. Об этом пишет What's The Jam.

Их маршрут простирался от Полярного круга до юга Испании, и свобода странствий давно стала их образом жизни.

Весной все изменилось. Во время поездки по Испании у Медведя диагностировали остеосаркому — агрессивную форму рака костей. Пара призналась, что от путешествий, наполненных открытиями, они внезапно перешли к ежедневной заботе о больном псе. Врачи рекомендовали вернуться в Великобританию для прохождения химиотерапии. Долгая дорога домой стала эмоционально тяжелым испытанием.

Именно тогда, в условиях неопределенности, они нашли The Fishing Lodge. Это небольшая хижина в деревне, спрятанная глубоко в лесу между национальными парками Эксмур и Дартмур. Место оказалось настолько тихим и уединенным, что уже с первого дня стало для них настоящим убежищем. Пара провела там 12 недель.

"Этот домик был как другой мир — тишина, природа, полное спокойствие. То, что нам было отчаянно нужно", — рассказал Фрейзер.

Трейси Фрэнси гуляет с собаками Фото: Jam Press

Пес сразу нашел мягкое место для отдыха, и впервые за многие месяцы пара почувствовала, что может выдохнуть.

За время пребывания в Девоне Медведь прошел курс химиотерапии и перенес ампутацию, чтобы остановить распространение раковых клеток. Вопреки страхам, он быстро восстановился и, как говорит Фрейзер, "если бы не отсутствие ноги, никто бы и не подумал, что он пережил такое".

Уомбл, страдающий артритом, всегда оставался рядом. Нередко его можно было увидеть, когда он клал голову на Медведя, поддерживая его в тяжелые моменты.

Хотя здоровье обеих собак остается хрупким, пара решила посвятить им все время, которое остается.

"Мы не могли поверить, что такое место вообще существует. Оно стало нашим тихим островком среди шторма, и дало нам возможность сделать эти месяцы для Медведя лучшими", — отметил Фрейзер.

