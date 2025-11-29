Миллиардер на яхте, меняющей цвет, остановился у побережья и начал "играть в Монополию"

Роскошные суда олигархов продолжают оставаться в центре внимания и не только из-за своего масштаба, но и из-за экологического следа, который они оставляют. Суперъяхта российского миллиардера Леонида Михельсона стала одним из самых обсуждаемых примеров за последние годы.

В 2016 году яхта Pacific стоимостью около 150 миллионов долларов появилась у побережья Ареньс-де-Мар (муниципалитет в Испании) и мгновенно привернула к себе внимание. Об этом пишет TCD.

Огромное серое судно с изменяющим цвет корпусом ежедневно собирало на пляже Мусклер толпы зрителей. Многие жители даже принимали его за военный корабль и звонили в полицию.

В течение десяти дней команда миллиардера свободно перемещалась по побережью. Они посещали мэрии, рассматривала элитную недвижимость и даже интересовалась строительством пляжных клубов. Местные чиновники признавались, что сотрудники Михельсона вели себя так уверенно, будто играют в реальную версию "Монополии". Сам предприниматель был замечен всего один раз, за закрытым ужином в популярном ресторане Ареньса.

Pacific, построенная на немецкой верфи Lurssen и переданная владельцу в 2010 году, имеет внушительный набор "экстра" функций: две вертолетные площадки, лифт между палубами, бассейн, размещение для 12 гостей и 28 членов экипажа.

Pacific была построенна на немецкой верфи Lurssen и переданная владельцу в 2010 году Фото: luxurylaunches.com

Судно оснащено двумя дизельными двигателями MTU, из-за которых его углеродные выбросы значительно выше среднего.

Издание отмечает, что исследования показали, что суперъяхты — один из самых "грязных" видов личного транспорта. Среднегодовой углеродный след подобных судов достигает более 5600 тонн диоксида углерода, что втрое превышает выбросы частных самолетов владельцев. Экологи предупреждают, что такие суда ощутимо влияют на глобальное потепление и ухудшают качество воздуха и воды в прибрежных регионах.

По словам мэра Сан-Висенс-де-Монтальт, Михельсон и его команда проявляли активный интерес к покупке нескольких объектов недвижимости на побережье.

Российский миллиардер Леонид Михельсон Фото: luxurylaunches.com

Однако попытки "скупить все подряд" быстро столкнулись с бюрократическими реалиями. В Испании для приобретения прибрежных объектов требуется участия в государственных тендерах. На этом амбициозная программа миллиардера застопорилась.

