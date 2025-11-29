Мільярдер на яхті, що змінює колір, зупинився біля узбережжя і почав "грати в Монополію"

Розкішні судна олігархів продовжують залишатися в центрі уваги й не тільки через свій масштаб, а й через екологічний слід, який вони залишають. Супер'яхта російського мільярдера Леоніда Міхельсона стала одним із найбільш обговорюваних прикладів за останні роки.

У 2016 році яхта Pacific вартістю близько 150 мільйонів доларів з'явилася біля узбережжя Ареньс-де-Мар (муніципалітет в Іспанії) і миттєво привернула до себе увагу. Про це пише TCD.

Величезне сіре судно з корпусом, що змінює колір, щодня збирало на пляжі Мусклер натовпи глядачів. Багато жителів навіть приймали його за військовий корабель і дзвонили в поліцію.

Протягом десяти днів команда мільярдера вільно переміщалася узбережжям. Вони відвідували мерії, розглядала елітну нерухомість і навіть цікавилася будівництвом пляжних клубів. Місцеві чиновники зізнавалися, що співробітники Міхельсона поводилися так упевнено, ніби грають у реальну версію "Монополії". Сам підприємець був помічений лише один раз, за закритою вечерею в популярному ресторані Ареньса.

Відео дня

Pacific, побудована на німецькій верфі Lurssen і передана власнику 2010 року, має значний набір "екстра" функцій: два вертолітні майданчики, ліфт між палубами, басейн, розміщення для 12 гостей і 28 членів екіпажу.

Pacific була побудована на німецькій верфі Lurssen і передана власнику 2010 року Фото: luxurylaunches.com

Судно оснащене двома дизельними двигунами MTU, через які його вуглецеві викиди значно вищі за середні.

Видання зазначає, що дослідження показали, що супер'яхти — один із найбільш "брудних" видів особистого транспорту. Середньорічний вуглецевий слід таких суден сягає понад 5600 тонн діоксиду вуглецю, що втричі перевищує викиди приватних літаків власників. Екологи попереджають, що такі судна відчутно впливають на глобальне потепління та погіршують якість повітря і води в прибережних регіонах.

За словами мера Сан-Вісенс-де-Монтальт, Міхельсон і його команда виявляли активний інтерес до купівлі кількох об'єктів нерухомості на узбережжі.

Російський мільярдер Леонід Міхельсон Фото: luxurylaunches.com

Однак спроби "скупити все підряд" швидко зіткнулися з бюрократичними реаліями. В Іспанії для придбання прибережних об'єктів потрібна участь у державних тендерах. На цьому амбітна програма мільярдера застопорилася.

Раніше Фокус повідомляв, що мільярдер викупив майже цілий острів. На Гаваях існує місце, де звичне уявлення про приватну власність набуває зовсім іншого масштабу. Майже весь острів Ланаї, від будинків і підприємств до прибережних територій, перебуває під контролем мільярдера Ларрі Еллісона.

Також стало відомо, як живе одне з найдивніших міст на Землі. У ньому розташовано 150 квартир, маленький магазин і поштовий пункт.