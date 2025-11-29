Глаза в темноте: поход мужчины в заброшенную больницу закончился спасательной операцией

Городской исследователь, осматривавший заброшенную больницу, сделал неожиданное открытие, которое заставило его нарушить одно из ключевых правил своего хобби. Но, как оказалось, это нарушение помогло ему спасти жизнь котенку.

Исследователь поделился фотографиями заброшенного здания и своей историей на популярном форуме Reddit.

Автор поста показал расписанные граффити стены, заброшенные медицинские обертки, коробки с видеокассетами старых фильмов. В здании была обычная атмосфера, как для заброшенных объекта, до момента, когда он не заметил маленького котенка.

По словам автора, он просто не смог пройти мимо. Котенок вышел за ним следом к самому выходу и даже не думал останавливаться. Тогда исследователь завернул животное в свой свитер и поехал с ним домой на такси.

В комментариях он признался, что "сердце плакало от радости", когда увидел, что котенок доверчиво идет за ним. Позже он отвез животное к ветеринару. Оказалось, что малышу около четырех месяцев, он здоров и не имеет микрочипа.

Мужчина показал пустые коридоры заброшенной больницы Фото: Reddit Котенок продолжал ходить за городским исследователем Фото: Reddit

Участники сообщества единодушно поддержали решение забрать животное. "Спасибо, что вы хороший человек. Это редкость", — писал один из пользователей. На что исследователь ответил: "Меня благодарить не за что, это минимум. Все заслуги у котенка. Это он меня усыновил".

Под публикацией развернулось целое обсуждение имени для кошки. Пользователи предлагали назвать животное Дорой, Дасти, Бандо. Кто-то шутливо назвал ее Бекс, что является сокращением от "урбекс", термина городских исследований.

Некоторые отметили, что в такой ситуации нарушение правил — единственно правильный путь.

"Кошки — это не "что-то", это "кто-то". Здесь не нарушено ни одно правило", — написал один из подписчиков.

