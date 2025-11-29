Очі в темряві: похід чоловіка до покинутої лікарні закінчився рятувальною операцією

Міський дослідник, який оглядав покинуту лікарню, зробив несподіване відкриття, що змусило його порушити одне з ключових правил свого хобі. Але, як виявилося, це порушення допомогло йому врятувати життя кошеняті.

Дослідник поділився фотографіями покинутої будівлі та своєю історією на популярному форумі Reddit.

Автор поста показав розписані графіті стіни, занедбані медичні обгортки, коробки з відеокасетами старих фільмів. У будівлі була звичайна атмосфера, як для занедбаних об'єктів, до моменту, коли він не помітив маленького кошеняти.

За словами автора, він просто не зміг пройти повз. Кошеня вийшло за ним слідом до самого виходу і навіть не думало зупинятися. Тоді дослідник загорнув тварину у свій светр і поїхав із нею додому на таксі.

У коментарях він зізнався, що "серце плакало від радості", коли побачив, що кошеня довірливо йде за ним. Пізніше він відвіз тварину до ветеринара. Виявилося, що малюку близько чотирьох місяців, він здоровий і не має мікрочипа.

Чоловік показав порожні коридори покинутої лікарні Кошеня продовжувало ходити за міським дослідником

Учасники спільноти одностайно підтримали рішення забрати тварину. "Спасибі, що ви хороша людина. Це рідкість", — писав один із користувачів. На що дослідник відповів: "Мені дякувати нема за що, це мінімум. Усі заслуги в кошеняти. Це воно мене всиновило".

Під публікацією розгорнулося ціле обговорення імені для кішки. Користувачі пропонували назвати тварину Дорою, Дасті, Бандо. Хтось жартівливо назвав її Бекс, що є скороченням від "урбекс", терміна міських досліджень.

Дехто зазначив, що в такій ситуації порушення правил — єдино правильний шлях.

"Кішки — це не "щось", це "хтось". Тут не порушено жодного правила", — написав один із підписників.

