Случайное SMS: ошибка с приглашением на ужин подарила пенсионерке "новую семью" (фото)

История случайного сообщения превратила бабушку и подростка в друзей, которые общаются уже 9 лет. Их традиция Дня благодарения стала символом доброты и покорила пользователей соцсетей.

История, начавшаяся с простой ошибки в номере телефона, стала вирусной в сети. Женщина, которая почти десять лет назад случайно пригласила незнакомца на семейный ужин в честь Дня благодарения, рассказала, как это трогательное знакомство повлияло на ее жизнь. Об этом пишет Mirror.

В 2016 году старшеклассник Джамал Хинтон получил сообщение с приглашением на праздничный ужин. Парень сразу заподозрил, что отправитель является не его бабушкой. Он попросил фото и обнаружил, что текст пришел от Ванды Денч, 68-летней женщины, которая, сама того не зная, писала совершенно незнакомому подростку.

Ответ Джамала, в котором он шутливо поинтересовался, может ли он все равно прийти "за тарелкой", стал вирусным. Однако ответ Ванды удивил пользователей соцсетей еще больше.

"Конечно можешь, бабушки для того и существуют, чтобы всех кормить", — написала она.

Тогда Джамалу было всего 17, и он признался, что ехать в дом Ванды было страшно. Но встреча прошла удивительно тепло. Со смущения и случайности началась дружба, которая переросла в традицию. Теперь они каждый год собираются за одним столом на День благодарения.

За десять лет друзья пережили многое: взросление Джамала, пандемию COVID-19, потерю мужа Ванды, ее лечение от рака груди. Но их связь только крепла, а история становилась все более вирусной в соцсетях. Каждый год поклонники ждут их новое совместное фото, как напоминание о том, что доброта может появиться в самых неожиданных местах.

"Никакой разницы поколений не было. Мы просто стали друзьями на всю жизнь", — призналась Ванда.

