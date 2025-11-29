Випадкове SMS: помилка із запрошенням на вечерю подарувала пенсіонерці "нову сім'ю" (фото)

Історія випадкового повідомлення перетворила бабусю та підлітка на друзів, які спілкуються вже 9 років. Їхня традиція Дня подяки стала символом доброти та підкорила користувачів соцмереж.

Історія, що почалася з простої помилки в номері телефону, стала вірусною в мережі. Жінка, яка майже десять років тому випадково запросила незнайомця на сімейну вечерю на честь Дня подяки, розповіла, як це зворушливе знайомство вплинуло на її життя. Про це пише Mirror.

У 2016 році старшокласник Джамал Гінтон отримав повідомлення із запрошенням на святкову вечерю. Хлопець одразу запідозрив, що відправник є не його бабусею. Він попросив фото і виявив, що текст прийшов від Ванди Денч, 68-річної жінки, яка, сама того не знаючи, писала абсолютно незнайомому підлітку.

Відповідь Джамала, в якій він жартівливо поцікавився, чи може він все одно прийти "за тарілкою", стала вірусною. Однак відповідь Ванди здивувала користувачів соцмереж ще більше.

"Звичайно можеш, бабусі для того й існують, щоб усіх годувати", — написала вона.

Тоді Джамалу було всього 17, і він зізнався, що їхати в будинок Ванди було страшно. Але зустріч пройшла напрочуд тепло. Зі збентеження і випадковості почалася дружба, яка переросла в традицію. Тепер вони щороку збираються за одним столом на День подяки.

За десять років друзі пережили багато чого: дорослішання Джамала, пандемію COVID-19, втрату чоловіка Ванди, її лікування від раку грудей. Але їхній зв'язок тільки міцнів, а історія ставала дедалі віруснішою в соцмережах. Щороку шанувальники чекають на їхнє нове спільне фото, як нагадування про те, що доброта може з'явитися в найнесподіваніших місцях.

"Ніякої різниці поколінь не було. Ми просто стали друзями на все життя", — зізналася Ванда.

