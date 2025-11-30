Сотни домов выставлены на продажу: почему жители бегут с "райского острова" (фото)

Жители острова Санибел во Флориде (США) продолжают принимать непростые решения спустя три года после урагана "Иан". Одни покидают свои дома окончательно, устав от постоянных рисков и растущих страховок, другие же рассматривают ситуацию как возможность вложиться.

Ураган "Иан" в 2022 году разрушил дамбу — единственную дорогу, соединяющую Санибел с материком. Стихия уничтожила дома и предприятия, оставив местных жителей восстанавливать разрушенное или уезжать навсегда. Об этом пишет TCD.

Более 300 домов были выставлены на продажу, и это заметно изменило рынок недвижимости острова. Но, несмотря на сложности, покупатели все же находятся. Среди новых владельцев был Брент Кастильо. Он признает риски, но уверен, что природная красота Санибела стоит того, чтобы инвестировать в будущее острова.

"Да, разрушений много. Но пляж и вода остались такими же. Наша семья любит это место, и мы уверены, что район восстановится", — говорит он.

Более 300 домов были выставлены на продажу Фото: tripadvisor

Городские власти Санибела активно работают над ускорением восстановления. Среди ключевых шагов:

более 40 изменений в местные постановления, упрощающих восстановительные процессы;

открытие пляжей с 1 мая, включая 800 бесплатных парковочных мест;

возобновление работы двух курортов;

масштабная высадка деревьев и растений;

укрепление инфраструктуры и подготовка к будущим штормам.

