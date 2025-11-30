Сотні будинків виставлено на продаж: чому жителі тікають із "райського острова" (фото)

Жителі острова Санібел у Флориді (США) продовжують приймати непрості рішення через три роки після урагану "Іан". Одні залишають свої будинки остаточно, втомившись від постійних ризиків і зростаючих страховок, інші ж розглядають ситуацію як можливість вкластися.

Ураган "Іан" 2022 року зруйнував дамбу — єдину дорогу, що з'єднує Санібел із материком. Стихія знищила будинки і підприємства, залишивши місцевих жителів відновлювати зруйноване або їхати назавжди. Про це пише TCD.

Понад 300 будинків було виставлено на продаж, і це помітно змінило ринок нерухомості острова. Але, попри складнощі, покупці все ж знаходяться. Серед нових власників був Брент Кастільо. Він визнає ризики, але впевнений, що природна краса Санібела варта того, щоб інвестувати в майбутнє острова.

"Так, руйнувань багато. Але пляж і вода залишилися такими ж. Наша сім'я любить це місце, і ми впевнені, що район відновиться", — каже він.

Понад 300 будинків було виставлено на продаж Фото: tripadvisor

Міська влада Санібела активно працює над прискоренням відновлення. Серед ключових кроків:

понад 40 змін до місцевих постанов, що спрощують відновлювальні процеси;

відкриття пляжів із 1 травня, включно з 800 безкоштовних паркувальних місць;

відновлення роботи двох курортів;

масштабне висаджування дерев і рослин;

зміцнення інфраструктури та підготовка до майбутніх штормів.

