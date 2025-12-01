Ферма посреди оживленной трассы: правда о доме, вокруг которого построили дорогу (фото)

Посреди оживленной автомагистрали М62 в Западном Йоркшире (Великобритания) уже десятилетиями стоит дом 18 века — знаменитая ферма Стотт-Холл, окруженная потоками машин и ставшая объектом множества легенд.

Путешественники называют постройку "домиком в прериях", а самая популярная история рассказывает об упрямом фермере Кене Уайлде, который якобы отказался продавать участок строителям дороги в 1960-х годах. Но реальность куда менее романтична. Об этом пишет Daily Star.

В 1983 году репортер Майкл Клегг из Йоркшира выяснил правду и рассказал, что никакого упорства не было. Кен и его жена Бет жили здесь с 1934 года, но землей они не владели. Участок принадлежал компании Yorkshire Water.

Главной причиной сохранения фермы стала геология. Под домом проходит разлом, и инженеры установили, что почва не выдержит вес шести полос движения и тысяч машин ежедневно. Построить дорогу поверх участка было технически невозможно. Поэтому трассу просто развели в стороны, оставив ферму целой.

Відео дня

Участок принадлежал компании Yorkshire Water Фото: SWNS

Кен рассказывал, что в доме, несмотря на шум снаружи, всегда оставалось удивительно тихо и уютно. Однако не обошлось без инцидентов. Однажды ранним утром супругов разбудил оглушительный удар — на двор перевернулся 32-футовый грузовик. К счастью, водитель выбрался из кабины целым.

Позже Кен и Бет продали ферму Джилл и Филу Торп, которые полностью ее отреставрировали и переехали туда вместе с сыном. Несмотря на постоянное движение автомобилей, новые владельцы рассказали, что уровень загрязнения оказался неожиданно низким. По их словам, так показали пробы воздуха и почвы, взятые студентами Университета Хаддерсфилда.

"Многие говорят, что здесь мрачно, почти как в "Грозовом перевале", но я так не считаю. Это красиво", — рассказала Джилл.

Гостиная внутри фермы Стотт-Холл Фото: SWNS

Издание отмечает, что автомагистраль М62, открытая частями с 1960 по 1976 год, считается самой высокогорной дорогой страны. Она пересекает Пеннинские холмы между Манчестером и Лидсом, достигая 375 метров над уровнем моря.

Ранее Фокус сообщал, что миллиардер выкупил почти целый остров. На Гавайях существует место, где привычное представление о частной собственности приобретает совсем иной масштаб. Почти весь остров Ланаи, от домов и предприятий до прибрежных территорий, находится под контролем миллиардера Ларри Эллисона.

Также стало известно, как живет один из самых странных городов на Земле. В нем расположено 150 квартир, маленький магазин и почтовый пункт.