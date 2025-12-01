Ферма посеред жвавої траси: правда про будинок, навколо якого побудували дорогу (фото)

Посеред жвавої автомагістралі М62 у Західному Йоркширі (Велика Британія) вже десятиліттями стоїть будинок 18 століття — знаменита ферма Стотт-Голл, оточена потоками машин, що стала об'єктом безлічі легенд.

Мандрівники називають споруду "будиночком у преріях", а найпопулярніша історія розповідає про впертого фермера Кене Вайлда, який нібито відмовився продавати ділянку будівельникам дороги в 1960-х роках. Але реальність куди менш романтична. Про це пише Daily Star.

У 1983 році репортер Майкл Клегг з Йоркшира з'ясував правду і розповів, що жодної завзятості не було. Кен і його дружина Бет жили тут з 1934 року, але землею вони не володіли. Ділянка належала компанії Yorkshire Water.

Головною причиною збереження ферми стала геологія. Під будинком проходить розлом, і інженери встановили, що ґрунт не витримає вагу шести смуг руху і тисяч машин щодня. Побудувати дорогу поверх ділянки було технічно неможливо. Тому трасу просто розвели в сторони, залишивши ферму цілою.

Ділянка належала компанії Yorkshire Water Фото: SWNS

Кен розповідав, що в будинку, попри галас зовні, завжди залишалося напрочуд тихо і затишно. Однак не обійшлося без інцидентів. Одного разу рано вранці подружжя розбудив оглушливий удар — на подвір'я перекинулася 32-футова вантажівка. На щастя, водій вибрався з кабіни цілим.

Пізніше Кен і Бет продали ферму Джилл і Філу Торп, які повністю її відреставрували й переїхали туди разом із сином. Незважаючи на постійний рух автомобілів, нові власники розповіли, що рівень забруднення виявився несподівано низьким. За їхніми словами, так засвідчили проби повітря та ґрунту, взяті студентами Університету Гаддерсфілда.

"Багато хто каже, що тут похмуро, майже як у "Грозовому перевалі", але я так не вважаю. Це красиво", — розповіла Джилл.

Вітальня всередині ферми Стотт-Голл Фото: SWNS

Видання зазначає, що автомагістраль М62, відкрита частинами з 1960 по 1976 рік, вважається найвисокогірнішою дорогою країни. Вона перетинає Пеннінські пагорби між Манчестером і Лідсом, досягаючи 375 метрів над рівнем моря.

