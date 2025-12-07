Мужчина разрушил годовщину брака из-за "особенного" подарка любимой: что произошло (фото)

31-летняя американка рассказала, что долго готовила подарок мужа на вторую годовщину свадьбы. Когда пришло время обмениваться сюрпризами, то подаренное любимым поразило не только ее, но и пользователей интернета.

Женщина признается, что готовилась неделями к этой дате, откладывала деньги на ценный подарок любимому. Неожиданным открытием для нее стало открытие коробки с сюрпризом, сообщает Fox News.

"Я несколько недель откладывала деньги, чтобы купить ему смарт-часы, на которые он давно смотрел. Красиво их упаковала, приготовила его любимое блюдо и расставила свечи", — вспоминает американка.

Женщина рассказывает, что когда пришло время обмениваться подарками, то она была шокирована от увиденного. Это была подарочная карта на 100 долларов в его любимый магазин видеоигр.

"Он засмеялся и сказал: "Мы оба сможем ею пользоваться, потому что ты все время смотришь, как я играю". На годовщину моим "подарком" было буквально что-то для него", — написала она.

Подарок на годовщину поразил жену

После того как девушка выразила разочарование, а он сказал, что она "неблагодарная". Она поехала к сестре и провела всю ночь у нее.

"Я точно не осталась без подарка. Сестренка еще порадовала. И я точно оставила карточку себе, раз дали — значит использую во благо", — заключает героиня истории.

Комментарий эксперта

В комментариях к сообщению женщины, пользователи однозначно стали на сторону девушки в этой сиутации. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Это не подарок. Это он купил что-то для себя и попытался выдать это за подарок тебе";

"Проблема не в подарочной карточке, а в посыле за ней. Если он воспринимает годовщину как удобно ему, а не то, что он ценит в вас обоих, — это огромный сигнал о проблемах";

"Просто пойди в магазин и отдай карточку какому-нибудь случайному подростку. Подари кому-то замечательный день";

"А купи кучу плюшевых игрушек и накидай на его сторону кровати с той карточки. Каждый вечер он будет их убирать перед сном и вспоминать о своем плохом поведении. Каждого. Черт возьми. Каждый чертов день";

"Твой муж знает, кто на самом деле испортил вашу годовщину. И это была не ты."

