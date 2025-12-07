Чоловік зруйнував річницю шлюбу через "особливий" подарунок коханій: що сталося (фото)

31-річна американка розповіла, що довго готувала подарунок чоловіка на другу річницю весілля. Коли настав час обмінюватися сюрпризами, то подароване коханим вразило не тільки її, але й користувачів інтернету.

Жінка зізнається, що готувалася тижнями до цієї дати, відкладала гроші на цінний подарунок коханому. Неочікуваним відкриттям для неї стало відкриття коробки зі сюрпризом, повідомляє Fox News.

"Я кілька тижнів відкладала гроші, щоб купити йому смартгодинник, на який він давно дивився. Гарно його запакувала, приготувала його улюблену страву й розставила свічки", — згадує американка.

Жінка розповідає, що коли настав час обмінюватися подарунками, то вона була шокована від побаченого. Це була подарункова картка на 100 доларів до його улюбленого магазину відеоігор.

"Він засміявся і сказав: "Ми обидва зможемо нею користуватися, бо ти весь час дивишся, як я граю". На річницю моїм "подарунком" було буквально щось для нього", — написала вона.

Відео дня

Подарунок на річницю вразив дружину Фото: nuheara.com

Після того як дівчина висловила розчарування, а він сказав, що вона "невдячна". Вона поїхала до сестри та провела всю ніч у неї.

"Я точно не лишилася без подарунка. Сестричка ще потішила. І я точно залишила картку собі, раз дали — значить використаю на благо", — підсумовує героїня історії.

Коментар експерта

У коментарях до допису жінки, користувачі однозначно стали на бік дівчини у цій сиутації. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Це не подарунок. Це він купив щось для себе й спробував видати це за подарунок тобі";

"Проблема не в подарунковій картці, а в посилі за нею. Якщо він сприймає річницю як зручно йому, а не те, що він цінує в вас обох, — це величезний сигнал про проблеми";

"Просто піди в магазин і віддай картку якомусь випадковому підлітку. Подаруй комусь чудовий день";

"А купи купу плюшевих іграшок і накидай на його бік ліжка з тієї картки. Щовечора він буде їх прибирати перед сном і згадувати про свою погану поведінку. Кожного. Чортового. Дня";

"Твій чоловік знає, хто насправді зіпсував вашу річницю. І це була не ти."

Раніше Фокус розповідав про те, як наречена поскаржилася на дешеву каблучку від нареченого-мільйонера. Це, за її зізнанням, викликало в неї відчуття, ніби пропозицію було зроблено бездумно.

Згодом стало відомо, що українець показав вміст новорічних подарунків для дітей. У своєму TikTok він поділився думками щодо побаченого та оцінив наявність того, що було всередині.