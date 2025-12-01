Риелторы в шоке: вполне нормальный снаружи дом скрывал нечто странное за дверью (фото)

Одна пара попросила риэторов поискать им неплохой и недорогой дом в британском графстве Саффолк. Когда агенты по недвижимости нашли нужный дом, то были поражены описанием и фотографиями, прикрепленными к объявлению.

Оказалось, что дом в свое время купили за 100 тысяч фунтов (5,6 млн гривен), а в одной из комнат на полу мирно и спокойно спала свинья. Об этом сообщает таблоид The Sun.

Этот уникальный однокомнатный отдельный дом, который когда-то был залом для встреч, расположен в очень популярном районе города Ипсвич. По непонятным причинам на фотографиях там появилась огромная свинья, которая жила там, однако потом фото удалили из объявления.

Кухня в доме Фото: rightmove.co.uk

"Мы выбрали стратегию — не показывать свинью на фото. Продавец очень доволен, а домашнее животное отправилось на новые пастбища", — сообщили агенты по недвижимости компании Keystone.

Відео дня

Но оказалось, что свинка с кличкой Пог была местной легендой, известной своими озорными выходками по всему городу. Она весила около 190 кг, и совсем не хотела покидать свой дом.

Когда в этот дом заехали ее владелец и Пог, то она регулярно наведывалась к соседу. Огромное животное могло "проломить ворота и выбить входную дверь", чтобы попасть внутрь.

Свинья Пог спала в одной из комнат Фото: rightmove.co.uk

Новый владелец дома Алекс Робертсон отремонтировал недвижимость и продал ее в 2017 году за 275 тысяч фунтов (более 15,4 млн гривен). Он признался, что часто прятался от гигантской свиньи.

"Пог постоянно возвращалась, стучала в дверь. Я должен был прятаться. Когда я получил ключи, Пог все еще прощалась с домом. Она раз за разом возвращалась домой. Проламывала ворота и выбивала двери своим рылом. С почти 200 кг свиньи мало что сделаешь, поэтому я прятался", — рассказал мужчина еще в 2017 году журналистам BBC.

Он сохранил хорошие отношения с Пог и ее владелицей, даже кормил свинью рождественским ужином однажды. К сожалению, Пог умерла в марте 2017 года, но она оставила значительный след в городе, став звездой города, когда вырвалась и начала гулять по Ипсвичу тогда, когда проходил художественный маршрут Pigs Gone Wild.

На выставке было 40 скульптур свиней, но Пог "отправилась на прогулку" и вырвала железные ворота и отправилась в город на 90-минутное путешествие.

"Для меня она как слон — она огромная", — сказала тогдашняя владелица свиньи Кэти Томпсон.

Женщина говорит, что даже не подозревала, что свинка вырастет до высоты по пояс. Пог была помесью пород большая белая, глостерская пятнистая и дюрок, а после дебоширения на фестивале спокойно убежала домой.

Ранее Фокус рассказывал о том, как европеец купил заброшенный дом в Японии за "копейки". Швед Антон Вьорманн решил провести ренованцию и ремонт, а результаты своей работы выставляет в сети.

Впоследствии стала известна правда о доме, вокруг которого построили дорогу. Посреди оживленной автомагистрали М62 в Западном Йоркшире (Великобритания) уже десятилетиями стоит дом 18 века — знаменитая ферма Стотт-Голл, окруженная потоками машин, ставшая объектом множества легенд.