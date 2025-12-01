Рієлтори в шоці: цілком нормальний ззовні будинок приховував щось дивне за дверима (фото)

Одна пара попросила рієторів пошукати їм непоганий та недорогий будинок у британському графстві Саффолк. Коли агенти з нерухомості знайшли потрібну домівку, то були вражені описом і світлинами, прикріпленими до оголошення.

Виявилося, що будинок свого часу купили за 100 тисяч фунтів (5,6 млн гривень), а в одній зкімнат на підлогу мирно та спокійно спала свиня. Про це повідомляє таблоїд The Sun.

Цей унікальний однокімнатний окремий будинок, який колись був залом для зустірчей, розташований у дуже популярному районі міста Іпсвіч. З незрозумілих причин на світлинах там з'явилося величезна свиня, яка мешкала там, однак потім фото видалили з оголошення.

Кухня в будинку Фото: rightmove.co.uk

"Ми обрали стратегію — не показувати свиню на фото. Продавець дуже задоволений, а домашня тварина рушила на нові пасовища", — повідомили агенти з нерухомості компанії Keystone.

Але виявилося, що свинка з кличкою Пог була місцевою легендою, відомою своїми бешкетними витівками по всьому місту. Вона важила близько 190 кг, і зовсім не хотіла покидати свій дім.

Коли в цей будинок заїхали її власник та Пог, то вона регулярно навідувалася до сусіда. Велетенська тварина могла "проламати ворота та вибити вхідні двері", щоб потрапити всередину.

Свиня Пог спала в одній з кімнат Фото: rightmove.co.uk

Новий власник будинку Алекс Робертсон відремонтував нерухомість і продав її у 2017 році за 275 тисяч фунтів (понад 15,4 млн гривень). Він зізнався, що часто ховався від велетенської свині.

"Пог постійно поверталася, стукала у двері. Я мусив ховатися. Коли я отримав ключі, Пог усе ще прощалася з будинком. Вона раз за разом поверталася додому. Проламувала ворота та вибивала двері своїм рилом. З майже 200 кг свині мало що зробиш, тому я ховався", — розповів чоловік ще в 2017 році журналістам BBC.

Він зберіг добрі стосунки з Пог та її власницею, навіть годував свиню різдвяною вечерею одного року. На жаль, Пог померла у березні 2017 року, та вона залишила значний слід у місті, ставши зіркою міста, коли вирвалася та почала гуляти Іпсвічем тоді, коли проходив мистецький маршрут Pigs Gone Wild.

На виставці було 40 скульптур свиней, але Пог "вирушила на прогулянку" та вирвала залізну браму та подалася в місто на 90-хвилинну мандрівку.

"Для мене вона як слон — вона величезна", — сказала тодішня власниця свині Кеті Томпсон.

Жінка каже, що навіть не підозрювала, що свинка виросте до висоти по пояс. Пог була поміссю порід велика біла, глостерська плямиста та дюрок, а після бешкетування на фестивалі спокійно втекла додому.

