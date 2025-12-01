Под домом нашли "реку": мужчина вскрыл пол и увидел воду под бетоном (фото)

Житель США, решив установить в полу подвала встроенный сейф, случайно обнаружил под своим домом скрытый водный карман. Он оказался настолько большим, что пользователи соцсетей его уже назвали его "подземной рекой".

Необычная находка вызвала бурное обсуждение на популярном форуме Reddit и заставила самого домовладельца задуматься о состоянии дренажа в его доме.

Пользователь u/paindrp рассказал, что вскрыл аккуратный участок цементного пола, ожидая увидеть плотный бетонный фундамент. Вместо этого он обнаружил лужу чистой воды примерно в 25 сантиметрах ниже уровня пола.

"Я устанавливал сейф в полу, и под моим подвалом течет настоящая река. Я вообще не вижу никаких труб. Нормально ли, что грунтовых вод так много?" — написал он.

Пост мгновенно стал вирусным, собрав более 5,4 тыс. лайков и множество комментариев, от серьезных до откровенно юмористических.

Обнаруженная под бетонным основанием лужа воды Фото: Reddit

Реакция соцсетей

Часть комментаторов предупредила, что такое количество воды может говорить о высоком уровне грунтовых вод или о проблемах с дренажной системой.

"Если вода не поднимается, то, вероятно, это не протечка. Возможно, дом ниже уровня грунтовых вод или дренаж просто не справляется", — отметил один из участников обсуждения.

Сам владелец дома ответил, что здание действительно находится глубоко под землей, а состояние дренажных систем "могло бы быть и лучше". Он также признался, что давно собирался прочистить желоба. Но были и те, кто воспринял ситуацию с юмором:

"Купите водонепроницаемый сейф", "Поздравляю, у вас бесплатный крытый бассейн", — посоветовал один пользователь.

Один из комментаторов даже рассказал похожую историю. Его дом, построенный сто лет назад, тоже стоит над подземным потоком, а насос, как выяснилось, откачивал воду из соседнего дома.

