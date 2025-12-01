Під будинком знайшли "річку": чоловік розкрив підлогу і побачив воду під бетоном (фото)

Житель США, вирішивши встановити в підлозі підвалу вбудований сейф, випадково виявив під своїм будинком приховану водну кишеню. Вона виявилася настільки великою, що користувачі соцмереж її вже назвали "підземною річкою".

Незвичайна знахідка викликала бурхливе обговорення на популярному форумі Reddit і змусила самого домовласника задуматися про стан дренажу в його будинку.

Користувач u/paindrp розповів, що розкрив акуратну ділянку цементної підлоги, очікуючи побачити щільний бетонний фундамент. Замість цього він виявив калюжу чистої води приблизно за 25 сантиметрів нижче рівня підлоги.

"Я встановлював сейф у підлозі, і під моїм підвалом тече справжня річка. Я взагалі не бачу жодних труб. Чи нормально, що ґрунтових вод так багато?" — написав він.

Пост миттєво став вірусним, зібравши понад 5,4 тис. лайків і безліч коментарів, від серйозних до відверто гумористичних.

Відео дня

Виявлена під бетонною основою калюжа води Фото: Reddit

Реакція соцмереж

Частина коментаторів попередила, що така кількість води може свідчити про високий рівень ґрунтових вод або про проблеми з дренажною системою.

"Якщо вода не піднімається, то, ймовірно, це не протікання. Можливо, будинок нижче рівня ґрунтових вод або дренаж просто не справляється", — зазначив один з учасників обговорення.

Сам власник будинку відповів, що будівля справді розташована глибоко під землею, а стан дренажних систем "міг би бути й кращим". Він також зізнався, що давно збирався прочистити жолоби. Але були й ті, хто сприйняв ситуацію з гумором:

"Купіть водонепроникний сейф", "Вітаю, у вас безплатний критий басейн", — порадив один користувач.

Один із коментаторів навіть розповів схожу історію. Його будинок, побудований сто років тому, теж стоїть над підземним потоком, а насос, як з'ясувалося, відкачував воду із сусіднього будинку.

Раніше Фокус повідомляв, що вигідна покупка картини в секонд-хенді зірвалася: чоловік упевнений, що винні продавці. Усе зіпсував лише один напис просто на полотні.

Також стало відомо, що дівчина знайшла таємну кімнату посеред саду. Те, що опинилося за нею, вразило жительку Великої Британії до глибини душі.