Сон обернулся кошмаром: пока девушка спала, ее парень и друзья пошли на курьезный поступок

27-летняя американка оказалась в неприятной ситуации из-за поведения ее парня — во время посиделок с друзьями в загородном она решила пойти отдохнуть. Однако когда проснулась, то обнаружила неприятное открытие, которое поразило ее и сеть.

Оказалось, пока она дремала, ее 29-летний бойфренд и его друзья съели всю еду, и даже не отложили "немножко для нее". Об этой истории девушка написала в Reddit.

Ее сообщение стало популярным — набрало несколько тысяч реакций и почти 1300 комментариев под ним. В своем сообщении героиня истории пишет, что недавно провела выходные в доме у озера вместе со своим 29-летним парнем и его друзьями.

"Мы весь субботний день катались на лодке и выпивали, и примерно в 16:00 мне нужна была дремота. Я не поставила будильник, поэтому проспала до семи вечера", — написала она.

Однако когда она проснулась, то поняла, что компания уже приготовила ужин и все съела. Она также удивилась, что никто ей не оставил даже кусочка из этих блюд.

Відео дня

"Поскольку это была наша последняя ночь в доме, больше у нас не было продуктов, кроме нескольких маленьких пакетиков чипсов на одну порцию. Когда я спустилась вниз и увидела, что еды не осталось, я была действительно шокирована. Я была расстроена на всех, но больше всего — на своего парня. Если бы он спал, я точно отложила бы для него еду и позаботилась о его потребностях", — пояснила она.

Компания съела всю еду, пока героиня истории спала от усталости Фото: pexels.com

Однако ее парень "видит это по-другому": по его мнению, поскольку он не готовил, "он не отвечает за то, чтобы у меня была еда". Он заявил, что, поскольку в доме было более 15 человек, "атмосфера была такая, что каждый сам за себя".

"Я знаю, что он выпивал, как и все остальные, но я, честно говоря, в ярости и не могу представить, как можно не позаботиться о своем партнере в такой простой ситуации, — написала женщина, добавив, что реакции его друзей разделились: одни отводили взгляды, а вторые откровенно насмехались фразой: "Кто не успел, тот проиграл".

Реакция соцсетей

В комментариях к сообщению, женщину поддержали другие пользователи, говоря о не очень хорошем поведении парня. Больше всего одобрения получили такие реплики:

"Могу представить, как он будет первым, кто прыгнет в спасательную лодку, когда корабль начнет тонуть";

"Мне кажется, именно в таких моментах ты получаешь представление о будущем с человеком. Не игнорируй этого. Я не говорю, что тут стоит расставаться, но поговорить точно надо... просто держи это в памяти";

"Это прямо показатель того, чего ты стоишь. Задуматься стоит, ведь на горизонте виден красный флаг";

"Он явно думал только за себя. Поэтому имеешь право его отчитать".

Ранее Фокус рассказывал о том, какие фразы доказывают прочность отношений. Кортни Уоррен обнаружила, что самые счастливые пары не избегают конфликтов, а преодолевают их, разговаривая друг с другом с благодарностью и уважением.

Впоследствии стало известно, что девушка рассказала об отношениях с богачом, старшим на 22 года. Брук МакНелис уже семь лет находится в отношениях со своим 56-летним женихом Пэтом и признается, что его часто называют ее отцом.