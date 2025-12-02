Сон обернувся кошмаром: поки дівчина спала, її хлопець та друзі пішли на курйозний вчинок

27-річна американка опинилася в неприємній ситуації через поведінку її хлопця — під час посиденьок з друзями в заміському вона вирішила піти відпочити. Однак коли прокинулася, то виявила неприємне відкриття, яке вразило її та мережу.

Виявилося, поки вона дрімала, її 29-річний бойфренд та його друзі з'їли всю їжу, і навіть не відклали "трошки для неї". Про це історію дівчина написала в Reddit.

Її допис став популярним — набрав кілька тисяч реакцій та майже 1300 коментарів під ним. У своєму повідомленні героїня історії пише, що нещодавно провела вихідні в будинку біля озера разом зі своїм 29-річним хлопцем та його друзями.

"Ми весь суботній день каталися на човні та випивали, і приблизно о 16:00 мені потрібна була дрімота. Я не поставила будильник, тож проспала до сьомої вечора", — написала вона.

Проте коли вона прокинулася, то зрозуміла, що компанія вже приготувала вечерю і все з’їла. Вона також здивувалася, що ніхто їй не лишив навіть шматочка з цих страв.

Відео дня

"Оскільки це була наша остання ніч у будинку, більше в нас не було продуктів, окрім кількох маленьких пакетиків чипсів на одну порцію. Коли я спустилася вниз і побачила, що їжі не залишилося, я була справді шокована. Я була засмучена на всіх, але найбільше — на свого хлопця. Якби він спав, я точно відклала б для нього їжу і подбала про його потреби", — пояснила вона.

Компанія з'їла всю їжу, поки героїня історії спала від утоми Фото: pexels.com

Однак її хлопець "бачить це по-іншому": на його думку, оскільки він не готував, "він не відповідає за те, щоб у мене була їжа". Він заявив, що, оскільки в будинку було понад 15 людей, "атмосфера була така, що кожен сам за себе"..

"Я знаю, що він випивав, як і всі інші, але я, чесно кажучи, розлючена й не можу уявити, як можна не подбати про свого партнера в такій простій ситуації, — написала жінка, додавши, що реакції його друзів розділилися: одні відводили погляди, а другі відверто глузували фразою: "Хто не встиг, той програв".

Реакція соцмереж

У коментарях до допису, жінку підтримали другі користувачі, кажучи про не дуже добру поведінку хлопця. Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Можу уявити, як він буде першим, хто стрибне в рятувальний човен, коли корабель почне тонути";

"Мені здається, саме в таких моментах ти отримуєш уявлення про майбутнє з людиною. Не ігноруй цього. Я не кажу, що тут варто розлучатися, але поговорити точно треба… просто тримай це в пам’яті";

"Це прямо показник того, чого ти вартуєш. Задуматися варто, адже на горизонті видно red flag";

"Він явно думав лише за себе. Тому маєш право його відчитати".

Раніше Фокус розповідав про те, які фрази доводять міцність стосунків. Кортні Воррен виявила, що найщасливіші пари не уникають конфліктів, а долають їх, розмовляючи одне з одним з вдячністю та повагою.

Згодом стало відомо, що дівчина розповіла про стосунки з багатієм, старшим на 22 роки. Брук МакНеліс уже сім років перебуває в стосунках зі своїм 56-річним нареченим Петом і зізнається, що його часто називають її батьком.