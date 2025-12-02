Не ИИ: блогер забронировал кровать прямо посреди пустыни Иордании под звездным небом (видео)

Блогер-путешественник Джонни ДиДжулиус остановился на ночлег прямо посреди пустыни, которая входит во Всемирное наследие ЮНЕСКО. Понимая, что ему не поверят, он сразу заверил: видео не было сгенерировано искусственным интеллектом.

Туристическая компания предлагает туристам провести ночь в пустыне Иордании — просто под открытым небом, полным мерцающих звезд. "Номер" не имеет ни комнат, ни крыши, и стоит всего 40 долларов за ночь. ДиДжулиус, который там остановился на ночлег, рассказал, что в стоимость входят кровать, тумбочка и ящерица. Об этом сообщили на NDTV 1 декабря.

Опасаясь, что люди спишут видео на работу искусственного интеллекта, блогер сразу это опроверг. Он показал, как выглядит пространство и какой вид открывается оттуда. В агентстве Wadi Rum Cave подтвердили, что ДиДжулиус воспользовался их услугами и побывал в "самом крутом Airbnb".

Кровать расположили прямо посреди пустыни Вади-Рам (или "Лунная долина") — объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, в тени песчаной горы. Эта пустыня известна кинематографическими пейзажами, древними петроглифами и культурой бедуинов.

"Если вы фанат научной фантастики или криминальных триллеров, вы бы подумали, что это место существует только в фильмах и сериалах, где герои попадают на неизвестную планету через портал или с помощью магических сил", — отметили в СМИ.

Пустыня Вади-Рам — популярное место для туризма. Желающим там остановиться на ночь доступны различные локации: пещеры "Закат солнца", бедуинов, семейная, "Звездный дождь", "Зеленая долина" и кочевников. Кроме того, иорданское агентство предлагает бронирование джипа, верблюда, пеших прогулок, туров на любой вкус. Также там есть рестораны, поэтому на пустошь "Лунная долина" не похожа.

