Не ШІ: блогер забронював ліжко просто посеред пустелі Йорданії під зоряним небом (відео)

Блогер-мандрівник Джонні ДіДжуліус зупинився на ночівлю просто посеред пустелі, яка входить до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Розуміючи, що йому не повірять, він одразу запевнив: відео не було згенеровано штучним інтелектом.

Туристична компанія пропонує туристам провести ніч в пустелі Йорданії — просто під відкритим небом, повним мерехтливих зірок. "Номер" не має ані кімнат, ані даху, і коштує лише 40 доларів за ніч. ДіДжуліус, який там зупинився на ночівлю, розповів, що у вартість входять ліжко, тумбочка та ящірка. Про це повідомили на NDTV 1 грудня.

Побоюючись, що люди спишуть відео на роботу штучного інтелекту, блогер одразу це заперечив. Він показав, як виглядає простір і який вид відкривається звідти. В агенції Wadi Rum Cave підтвердили, що ДіДжуліус скористався їхніми послугами й побував у "найкрутішому Airbnb".

Відео дня

Ліжко розташували просто посеред пустелі Ваді-Рам (або "Місячна долина") — об'єкту Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, в тіні піщаної гори. Ця пустеля відома кінематографічними пейзажами, стародавніми петрогліфами та культурою бедуїнів.

"Якщо ви фанат наукової фантастики або кримінальних трилерів, ви б подумали, що це місце існує лише в фільмах і серіалах, де герої потрапляють на невідому планету через портал або за допомогою магічних сил", — зауважили у ЗМІ.

Пустеля Ваді-Рам — популярне місце для туризму. Охочим там зупинитись на ніч доступні різні локації: печери "Захід сонця", бедуїнів, сімейна, "Зоряний дощ", "Зелена долина" та кочівників. Окрім того, йорданське агентство пропонує бронювання джипа, верблюда, піших прогулянок, турів на різних смак. Також там є ресторани, тож на пустку "Місячна долина" не схожа.

