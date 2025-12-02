Женщина впервые за 15 лет взглянула в свидетельство о рождении и сделала шокирующее открытие (видео)

24-летняя британка Руби Джейд впервые за 15 лет посмотрела на свое свидетельство о рождении и заметила деталь, которую раньше никогда не видела. Находка с указанными там цифрами поразила ее и пользователей сети

Она призналась, что жалеет, что не рассмотрела документ внимательнее раньше, ведь сделала там "дикую" находку, которая годами оставалась незамеченной. Об этом она рассказала в видео в TikTok.

Видео мгновенно стало вирусным, собрав более 370 тысяч просмотров. Она объяснила, что не брала в руки свидетельство "15 лет", поэтому решила перечитать его, и была шокирована увиденным.

В документе она обнаружила "безумную ошибку", которая настолько поразила ее, что она почувствовала "настоящий гнев". Вся причина заключалась в том, что одна описка хранилась более двух десятилетий.

Руби начала видео с демонстрации свидетельства своего брата, в котором корректно указано, что при рождении он весил 3,650 кг. Но показала, что написано в ее собственном документе — ее вес при рождении составлял 2200 кг при мировом рекорде в 9,98 кг.

"Я впервые заметила эту описку. Меня удивляет, что мама ее не увидела — она типичная Дева и обычно сразу замечает такие вещи. Но, видимо, тогда она была несколько... ее отвлекли другими делами", — рассказывает Руби в комментарии Newsweek.

Несмотря на шок, Руби призналась, что находка ее развеселила, и она сразу решила поделиться ею в соцсетях. Руби предположила, что видео приобрело популярность, потому что история оказалась близкой многим и вызвала лавину похожих комментариев.

"Думаю, оно набрало внимание потому, что люди начали активно писать свои истории. Я была удивлена количеством подобных ошибок, и многие из них были значительно смешнее — или даже немного трагичнее — моей", — подытожила она.

Реакция соцсетей

В комментариях подписчики начали массово делиться собственными историями об ошибках в официальных документах. Больше всего поддержки получили следующие реплики:

"Мой отец всю жизнь думал, что его зовут Нилл... Даже мама так его звала. А когда оформлял первый паспорт в 50 лет, выяснилось, что его имя — Нил. Подозреваем, что это из-за сильного ирландского акцента семьи";

"В моем важном документе... дата рождения указана как 1086 год".

"Мое отчество — просто K. Где-то между двумя и пятнадцатью годами родители случайно вписали мою среднюю инициалу вместо полного имени, и теперь официально у меня среднее имя — K";

"У меня пропустили тире в названии города. Пришлось переделывать документы для загранпаспорта".

