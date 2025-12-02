Жінка вперше за 15 років глянула у свідоцтво про народження та зробила шокуюче відкриття (відео)

24-річна британка Рубі Джейд вперше за 15 років подивилася на своє свідоцтво про народження й помітила деталь, яку раніше ніколи не бачила. Знахідка з вказаними там цифрами вразила її та користувачів мережі

Вона зізналася, що шкодує, що не роздивилася документ уважніше раніше, адже зробила там "дику" знахідку, яка роками залишалася непоміченою. Про це вона розповіла у відео в TikTok.

Відео миттєво стало вірусним, зібравши понад 370 тисяч переглядів. Вона пояснила, що не брала до рук свідоцтво "15 років", тож вирішила перечитати його, та була шокована побаченим.

У документі вона виявила "божевільну помилку", яка настільки вразила її, що вона відчула "справжній гнів". Вся причина полягала в тому, що одна описка зберігалася понад два десятиліття.

Рубі почала відео з демонстрації свідоцтва свого брата, у якому коректно вказано, що при народженні він важив 3,650 кг. Але показала, що написано в її власному документі — її вага при народженні становила 2200 кг при світовому рекорді в 9,98 кг.

Відео дня

"Я вперше помітила цю описку. Мене дивує, що мама її не побачила — вона типова Діва і зазвичай одразу помічає такі речі. Але, мабуть, тоді вона була дещо… її відволікли іншими справами", — розповідає Рубі в коментарі Newsweek.

Попри шок, Рубі зізналася, що знахідка її розвеселила, і вона відразу вирішила поділитися нею в соцмережах. Рубі припустила, що відео набуло популярності, бо історія виявилася близькою багатьом і викликала лавину схожих коментарів.

"Думаю, воно набрало увагу тому, що люди почали активно писати свої історії. Я була здивована кількістю подібних помилок, і багато з них були значно смішніші — або навіть трішки трагічніші — за мою", — підсумувала вона.

Реакція соцмереж

У коментарях підписники почали масово ділитися власними історіями про помилки в офіційних документах. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Мій батько все життя думав, що його звати Нілл… Навіть мама так його кликала. А коли оформлював перший паспорт у 50 років, з’ясувалося, що його ім’я — Ніл. Підозрюємо, що це через сильний ірландський акцент родини";

"У моєму важливому документі… дата народження вказана як 1086 рік".

"Моє по-батькові — просто K. Десь між двома і п’ятнадцятьма роками батьки випадково вписали мою середньому ініціалу замість повного імені, і тепер офіційно в мене середнє ім’я — K";

"У мене пропустили тире в назві міста. Довелося переробляти документи для закордонного паспорта".

Раніше Фокус розповідав про те, як філіппінець назвав сина Комп'ютером і прирік його на проблеми. Дивне ім'я не бентежить філіппінця, а подобається йому, оскільки, за його словами, це єдине, що залишилося йому в пам'ять про батька.

Згодом стало відомо, що свідоцтво викрило обман чоловіка. Авторка історії поговорила про це рішення зі своїм чоловіком, і той врешті-решт зізнався, що навмисно пішов на такий крок, але не розкрив справжню причину.