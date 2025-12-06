"Бережет лапки": пухлый котик стал интернет-звездой благодаря "акробатике" на крыше домов (видео)

Владелец одного из котов долго не мог найти своего пушистого подопечного, когда случайно взглянул на крышу. Мужчина заметил четвероногого, который забавно пробирался через перекрытие, чем рассмешил соцсети.

Сам владелец животного убежден, что его пушистик "берег лапки" и старался не касаться снега. Ролик с забавным эпизодом было обнародовано в Reddit.

Ролик стал популярным — набрал несколько тысяч реакций и комментариев. На кадрах видно, как пушистый постепенно пытается осторожно пробраться в помещение хозяина.

Сам кот пробовал не ступить лапками на снег. Впоследствии камера поймала эпизод, когда кот попал в камеру наблюдения и посмотрел на своего владельца, чтобы тот вероятно помог ему.

Пока точно неизвестно, где и когда были сняты эти кадры. Автор ролика не сообщил дополнительных подробностей относительно истории и

Відео дня

Реакция соцсетей

Пользователи сети однозначно похвалили толстенького пушистого за быстроту и гибкость. Наибольшее одобрение получили такие реплики:

"Бережет лапки";

"Внимательно идет, смотрит, старается не упасть в снег";

"А вы как бы ходили, если было босиком на снегу?";

"Милый котик, который сделал мог день!".

Ранее Фокус рассказывал о том, как кот рассмешил своим поведением женщину. Ее акт доброты превратится в курьезный эпизод, от которого будут смеяться женщина и пользователи Интернета.

Впоследствии стало известно, что кот обиделся на хозяйку, которая оставила его дома. За время отсутствия хозяйки пушистый по кличке Плутон успел обидеться на хозяйку, а его реакция ее подруге стала вирусной.