"Береже лапки": пухкий котик став інтернет-зіркою завдяки "акробатиці" на даху будинків (відео)

Власник одного з котів довго не міг знайти свого пухнастого підопічного, коли випадково глянув на дах. Чоловік помітив чотирилапого, який кумедно пробирався через перекриття, чим розсмішив соцмережі.

Сам власник тварини переконаний, що його пухнастик "беріг лапки" та намагався не торкатися снігу. Ролик з кумедним епізодом був оприлюднений в Reddit.

Ролик став популярним — набрав кілька тисяч реакцій та коментарів. На кадрах видно, як пухнастий поступово намагається обережно пробратися до помешкання господаря.

Сам кіт пробував не ступити лапками на сніг. Згодом камера впіймала епізод, коли кіт потрапив у камеру спостереження та подивився на свого власника, аби той ймовірно допоміг йому.

Наразі точно невідомо, де та коли були зняті ці кадри. Автор ролика не повідомив додаткових подробиць щодо історії та

Відео дня

Реакція соцмереж

Користувачі мережі однозначно похвалили товстенького пухнастого за прудкість та гнучкість. Найбільшого схвалення отримали такі репліки:

"Береже лапки";

"Уважно йде, дивиться, старається не впасти у сніг";

"А ви якби ходили, якщо було босоніж на снігу?";

"Милий котик, який зробив міг день!".

Раніше Фокус розповідав про те, як кіт розсмішив своєю поведінкою жінку. Її акт доброти перетвориться на курйозний епізод, від якого будуть сміятися жінка та користувачі Інтернету.

Згодом стало відомо, що кіт образився на господарку, яка лишила його вдома. За час відсутності господині пухнастий на кличку Плутон встиг образитися на хазяйку, а його реакція її подрузі стала вірусною.