Известный миллиардер тайно скупил большую площадь земли: причина всех ошарашила (фото)

Основатель Epic Games и миллиардер Тим Суини с начала 2010-х годов систематически скупает большие массивы земли в своем штате. Его цель — не строительство или коммерческое использование, а долгосрочное сохранение природных экосистем.

С 2021 года, когда цены на землю резко выросли, Суини сосредоточился прежде всего на приобретении больших смежных территорий, чтобы в будущем передать их под постоянную охрану. Об этом сообщает TCD.

Схема его работы проста и эффективна: он выкупает участки, когда они становятся доступными, временно удерживает их, а затем продает государственным или природоохранным организациям со значительной скидкой. Вырученные средства он снова инвестирует в новые земельные приобретения.

Благодаря такому подходу Суини уже передал тысячи гектаров в собственность природоохранных структур: в частности в 2016 году он подарил 280 га Службе рыбных ресурсов и дикой природы США, а в 2021-м — значительный массив Южно-Аппалачскому нагорному заповеднику. В целом он уже приобрел более 16 тысяч га, и процесс продолжается.

"На фоне многочисленных миллиардеров, которые тратят ресурсы на яхты, частные самолеты и другие вещи, которые только усиливают экологическую нагрузку, деятельность Суини выглядит разительным контрастом. Он не просто финансирует экологические инициативы, а выстраивает системный подход к защите природных территорий, обеспечивая сохранение биоразнообразия и стабильность экосистем", — говорится в материале.

Подобные действия не единичны — примером являются также супруги Томпкинс, которые выкупили сотни тысяч гектаров в Южной Америке и подарили их государствам Чили и Аргентины. Однако история Суини демонстрирует, как один предприниматель может влиять на экологический ландшафт в пределах конкретного региона, делая свой вклад в долговременную охрану природы.

Эксперты природоохранных организаций отмечают, что подход Свини полностью "соответствует научным принципам сохранения" экосистем. Специалисты указывают на еще один интересный подтекст таких "покупок" и инвестиций.

"Он действует стратегически, мыслит категориями ландшафтов, а не отдельных участков, и стремится обеспечить полноценную работу природных систем в условиях минимального вмешательства человека", — резюмируют журналисты.

