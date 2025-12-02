Відомий мільярдер таємно скупив велику площу землі: причина всіх ошелешила (фото)

Засновник Epic Games і мільярдер Тім Свіні з початку 2010-х років систематично скуповує великі масиви землі у своєму штаті. Його мета — не будівництво чи комерційне використання, а довгострокове збереження природних екосистем.

З 2021 року, коли ціни на землю різко зросли, Свіні зосередився передусім на придбанні великих суміжних територій, щоб у майбутньому передати їх під постійну охорону. Про це повідомляє TCD.

Схема його роботи проста й ефективна: він викуповує ділянки, коли вони стають доступними, тимчасово утримує їх, а потім продає державним або природоохоронним організаціям зі значною знижкою. Виручені кошти він знову інвестує у нові земельні придбання.

Завдяки такому підходу Свіні вже передав тисячі гектарів у власність природоохоронних структур: зокрема у 2016 році він подарував 280 га Службі рибних ресурсів і дикої природи США, а в 2021-му — значний масив Південно-Аппалачському нагірному заповіднику. Загалом він уже придбав понад 16 тисяч га, і процес триває.

"На тлі численних мільярдерів, які витрачають ресурси на яхти, приватні літаки та інші речі, що лише посилюють екологічне навантаження, діяльність Свіні виглядає разючим контрастом. Він не просто фінансує екологічні ініціативи, а вибудовує системний підхід до захисту природних територій, забезпечуючи збереження біорізноманіття та стабільність екосистем", — йдеться в матеріалі.

Подібні дії не є поодинокими — прикладом є також подружжя Томпкінсів, які викупили сотні тисяч гектарів у Південній Америці й подарували їх державам Чилі та Аргентини. Однак історія Свіні демонструє, як один підприємець може впливати на екологічний ландшафт у межах конкретного регіону, роблячи свій внесок у довготривалу охорону природи.

Експерти природоохоронних організацій відзначають, що підхід Свіні повністю "відповідає науковим принципам збереження" екосистем. Фахівці вказують на ще один цікавий підтекст таких "купівель" та інвестицій.

"Він діє стратегічно, мислить категоріями ландшафтів, а не окремих ділянок, і прагне забезпечити повноцінну роботу природних систем в умовах мінімального втручання людини", — резюмують журналісти.

